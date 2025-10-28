Jugador del Inter de Milán acusado de atropellar mortalmente a anciano en silla de ruedas no entrenó

El español Josep Martínez, portero del Inter de Milán, no entrenó este martes junto al resto de sus compañeros tras, presuntamente, haber atropellado a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica que falleció en el acto.

El accidente sucedió este martes por la mañana en Fenegrò (Como, norte), momento en el que el meta valenciano, que estaba de camino al centro de entrenamiento interista, atropelló al anciano.

Martínez, de 27 años, intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

Las autoridades italianas investigan ahora si el hombre sufrió un desmayo o ataque al corazón, motivo por el que pudo haber invadido la carretera en el momento en el que pasaba el cancerbero; o si, por el contrario, el accidente pudo ser evitable.

El equipo ‘nerazzurro’ se entrenó para preparar el duelo de este miércoles ante el Fiorentina, pero Josep Martínez, conmocionado por lo sucedido, no se ejercitó.

Además, previsiblemente, no entrará en la convocatoria para el partido ante el combinado ‘Viola’ que se disputa en el Estadio Giuseppe Meazza.

Por el momento, el Inter ha optado por el silencio y no ha emitido comunicado alguno. De hecho, anuló la rueda de prensa prevista para este martes del rumano Cristian Chivu, habitual antes de cada partido.

‘Pepo’ Martínez llegó al Inter procedente del Génova por una cifra cercana a los 15 millones de euros en 2024. Su debut oficial fue el 19 de diciembre de 2024, en Copa Italia ante el Udinese.

Es canterano del Barcelona y jugó en Las Palmas y en el Leipzig, donde debutó en Liga de Campeones. Desde ahí llegó al Génova, su primera aventura en Italia.

Esta temporada ha jugado dos partidos seguidos de Serie A, dos victorias ante el Sassuolo y el Cagliari.

La pasada campaña disputó 5 partidos seguidos entre febrero y marzo, uno de ellos ante el Feyenoord en ‘Champions’, encajando solo 3 goles en esa racha.

Como ‘nerazzurro’ ha jugado 12 partidos oficiales y solo perdió uno de ellos, la vuelta de semifinales de Copa Italia ante el Milan (0-3).

Su último partido fue un amistoso ante el Atlético de Madrid disputado en Libia que acabó con victoria de los madrileños (2-1).

En 2021, además, fue uno de los jugadores convocados y que debutó con la selección española absoluta para jugar ante Lituania, en un amistoso previo a la Eurocopa 2021, debido a la emergencia por el positivo en COVID-19 de Sergio Busquets.

*Con información de EFE.

