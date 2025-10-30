Kristi Noem rechaza solicitud de suspender medidas migratorias durante Halloween en Chicago

De forma inédita, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, hizo un pedido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las festividades de Halloween y envió una carta a la administración de Donald Trump para solicitar una tregua en los operativos migratorios, principalmente por los niños, pero la respuesta fue contundente.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, rechazó rotundamente la solicitud del gobernador de Illinois, estado donde la administración federal desplegó operativos como “Midway Blitz” o “Safeguard”, impulsados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) principalmente en Chicago.

En su solicitud, Pritzker citó la seguridad de los niños y un incidente ocurrido el sábado en el que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza desplegaron gases lacrimógenos en un vecindario donde los niños se preparaban para un desfile de Halloween.

Democrat Governor JB Pritzker says he has sent a letter to DHS asking them to pause immigration enforcement operations over Halloween weekend: "There is no imminent threat that should disrupt the children's holiday." pic.twitter.com/UVxBQA0vlh — TheBlaze (@theblaze) October 30, 2025

Pritzker advirtió que “ningún niño debería verse obligado a inhalar gases lacrimógenos u otros agentes químicos mientras pide dulces en su propio vecindario”. El líder del Estado de la Pradera se refirió a las denuncias que escalaron en Chicago y el resto del territorio sobre oficiales que emplearon este tipo de componentes en las protestas migrantes.

Sin embargo, al rechazar la solicitud, Noem también citó la seguridad de los niños.

“No estamos dispuestos a interrumpir en absoluto nuestro trabajo para mantener seguras a nuestras comunidades”, declaró Noem en una rueda de prensa celebrada el jueves en Gary, Indiana. “Es vergonzoso que el gobernador Pritzker pida eso y, en mi opinión, lamentable que no reconozca la importancia de nuestra labor para llevar a los delincuentes ante la justicia y sacarlos de nuestras calles, sobre todo cuando nuestros niños van a salir a la calle, a eventos y a disfrutar de las fiestas navideñas”.

El demócrata precisó su petición sobre las inmediaciones de “hogares, escuelas, hospitales, parques, lugares de culto y otras reuniones comunitarias donde se estén llevando a cabo celebraciones de Halloween”.

Pritzker pidió al ICE un Halloween “libre de intimidación y miedo” para los niños de Illinois. “No se les debe arrebatar su inocencia. Dejémosles disfrutar de una arraigada tradición estadounidense de forma segura y pacífica”, algo que al parecer no llegará.

