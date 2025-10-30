Médico fingió su muerte para evitar arresto por abusar de una paciente en México

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvieron a Arturo Blanco, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acusado de abusar sexualmente de una paciente y fingir su muerte para evadir a las autoridades.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el médico presuntamente cometió el delito en marzo de 2024 dentro de un Centro de Salud ubicado en la alcaldía Coyoacán. La víctima, identificada como Jaqueline acudió al consultorio para atenderse un problema dermatológico, pero durante la consulta el médico comenzó a hacerle preguntas de tipo sexual y le pidió que se desvistiera. En ese momento, el doctor presuntamente abusó de ella.

Tras la denuncia presentada, se inició una investigación y un juez citó al médico para audiencia, sin embargo, el acusado no se presentó, por lo que el juzgador libró una orden de aprehensión en su contra. Días después, su esposa informó que Arturo había muerto por causas naturales y presentó un acta de defunción y un supuesto certificado médico para respaldar la versión.

🚨Derivado del trabajo de investigación, la #FiscalíaCDMX aprehendió, en colaboración con la @fiscaliaEdodeHidalgo, a Arturo “N”, quien se desempeñaba como médico, por su probable participación en el delito de violación equiparada, cometido en contra de una mujer en marzo de… pic.twitter.com/7kn3wYTp22 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 25, 2025

Fingió su muerte y dio de baja sus datos

De acuerdo con las indagatorias, la esposa del médico tramitó su acta de defunción en el panteón de San Lorenzo, en la Ciudad de México, y reportó que el cuerpo había sido incinerado. Incluso, el implicado dio de baja su CURP, lo que lo eliminó temporalmente del sistema de registros oficiales.

No obstante, la Policía de Investigación (PDI) detectó inconsistencias en el documento y mantuvo la vigilancia sobre la familia. Los agentes siguieron el vehículo de la esposa hasta el estado de Hidalgo, donde descubrieron que el médico seguía con vida y se escondía en un domicilio de Pachuca.

Para confirmar su presencia, los investigadores simularon un accidente vehicular cerca del inmueble. Al salir del lugar, el sospechoso fue interceptado y detenido por elementos de la Fiscalía. Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante el Ministerio Público.

Arturo Blanco fue puesto a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión y permanecerá en espera de la audiencia de cumplimiento, donde se definirá su situación jurídica por el presunto delito de violación agravada.

