Ronda Política: Newsom confirma lo que ya sabíamos

Para que a nadie le quede duda, el gobernador de California, Gavin Newsom confirmó lo que todos ya sabíamos, que va a buscar ser presidente de Estados Unidos en el 2028.

En una entrevista con la CBS News dijo que está considerando hacer campaña para después de las elecciones intermedias en el 2026; lo cual no es noticia porque hace tiempo que recorre el país, lo que hacia evidente que iba por la presidencia.

El gobernador ha hecho el anuncio, justo en el momento perfecto, cuando los sondeos lo favorecen.

En un caso hipotético de que Newsom se enfrentara por la presidencia contra Trump, una encuesta de Yahoo/YouGov poll arrojó que el 49% lo respaldan contra el 41% de Trump. Por supuesto, Trump no se puede reelegir porque la Constitución se lo impide, pero el sondeo sirve para darnos una idea de por dónde andan las preferencias.

La jugada no cambia mucho cuando ponemos a Newsom frente al vicepresidente JD Vance, uno de los republicanos favoritos para contender por la presidencia. El sondeo de Yahoo le da un porcentaje de 49% a Newsom de delantera, contra 41% para Vance. Pero una encuesta de Emerson de octubre, coloca a Newsom y Vance en una pelea cerrada con un 44% de empate.

Lo más probable es que Newsom sea el nominado demócrata a la presidencia sobre todo porque el triunfo de la proposición 50 para aumentar el número de distritos electorales demócratas en California lo va a catapultar; y decimos el triunfo porque todas las encuestas indican que la proposición 50 va a arrasar en la elección especial del 4 de noviembre.

Por otra parte, la nominación republicana estará entre Vance y Marco Rubio. A propósito de este último, Trump dijo que su secretario de estado sería imparable, y hasta quiere que sus consentidos vayan como mancuerna en la boleta para presidente y vicepresidente.

Quien no se quiso quedar atrás es la exvicepresidenta Kamala Harris, quien también en una entrevista televisiva, pero ella con la BBC, dejó entrever que no está acabada políticamente y que la política la lleva en los huesos; por tanto, cree que una mujer llegará a ser presidenta durante el tiempo de vida de sus sobrinas nietas, y a lo mejor puede ser ella.

Claro que Estados Unidos va a llegar a tener una mujer presidenta. Desafortunadamente, es probable que Kamala no sea la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Al margen, de su amplia trayectoria, por ahora no pinta con posibilidades de llegar a ser la candidata demócrata.

La ex jefa del LAFD, Kristin Crowley demanda por daños y perjuicios. Crédito: Richard Vogel | AP

Demanda por represalias

La exjefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley presentó una demanda por daños y perjuicios contra la alcaldesa Karen Bass por removerla del cargo a seis semanas del devastador incendio Pacific Palisades.

La demanda deja claro que la Jefa de Bomberos Crowley fue removida de su cargo como consecuencia de hacer público que los recortes presupuestarios de la alcaldesa Bass junto a décadas de abandono por parte de la ciudad, dejaron al Departamento de Bomberos de Los Ángeles con fondos insuficientes, falta de personal y sin los recursos necesarios para afrontar las crecientes demandas de una ciudad en expansión y en riesgo de incendios forestales peligrosos.

Crowley exige “la retractación inmediata de todas las declaraciones falsas y difamatorias”, una disculpa formal y pública y el cese de todas las represalias en curso”. Y aquí no para todo, el líder sindical de los bomberos, Freddy Escobar prepara otra demanda por represalias contra la alcaldesa Bass.

Este tipo de acciones no ayudan para nada a las perspectivas de reelección de la alcaldesa Bass.

José Ugarte enfrenta los primeros desafíos. (José Ugarte/cortesía)

Error involuntario

José Ugarte, el candidato puntero en la campaña para reemplazar al concejal Curren Price, se ha topado con el primer obstáculo en su camino, y vaya de qué tamaño. La Comisión de Ética del Ayuntamiento le ha impuesto una multa por $17,500 por no incluir en su informe financiero su trabajo externo de consultoría, pero dos de los miembros de dicha comisión, pararon el acuerdo, porque quieren que la sanción sea mucho mayor.

Ugarte ha reconocido que se trató de un error administrativo involuntario; pero a estas alturas no puede darse el lujo de estar cometiendo esas pifias sobre todo con las acusaciones de corrupción que han caído sobre algunos concejales de Los Ángeles.

Punto y aparte; por alguna razón, hay fuerzas dentro del Ayuntamiento que no quieren que el sucesor de Price sea un latino, cuando el distrito se ha latinizado por completo.