A qué hora debes ir a dormir para aprovechar el cambio de horario en EE.UU.

El cambio de horario en Estados Unidos, por la entrada del horario de invierno, implica atrasar los relojes una hora. Aunque parece un ajuste menor, los expertos recomiendan adaptar el cuerpo de manera gradual antes del cambio oficial, que este año ocurrirá el 2 de noviembre.

Aunque no existe una hora fija para irte a dormir, la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM) sugiere atrasar los relojes el sábado 1 de noviembre por la noche, justo antes de dormir. Así, al despertar el domingo, el nuevo horario ya estará en funcionamiento sin que tengas que levantarte a las 2:00 am para hacerlo.

De este modo evitarás el llamado “jet lag social”, que provoca la modificación del horario y reduce la pérdida neta de sueño.

Este pequeño hábito puede marcar una gran diferencia. Dormir lo suficiente, mantener horarios constantes y evitar pantallas luminosas antes de acostarte son claves para minimizar los efectos del cambio de hora.

Cómo preparar tu cuerpo para el cambio de hora en EE.UU.

De acuerdo con la Sleep Foundation, la mejor forma de aprovechar el cambio de horario es ir a dormir 15 o 20 minutos más tarde cada noche durante los días previos. Esto permite que tu reloj biológico se ajuste progresivamente al nuevo ciclo de sueño y vigilia.

Expertos recalcan que el cuerpo humano no se adapta de inmediato a los cambios en la exposición a la luz ni en las horas de descanso. Al retrasar ligeramente la hora de acostarte cada noche, la transición resulta menos brusca.

También advierten que el nuevo horario no solo altera la percepción de la luz natural, sino también la organización de la vida cotidiana: rutinas laborales, escolares y sociales se ven afectadas. Adaptarte con anticipación mejora tu energía durante el día y reduce el impacto del ajuste.