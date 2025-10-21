Cambio de hora en EE.UU.: cuándo inicia el horario de invierno y cómo configurar tu reloj

Con la llegada del otoño, Estados Unidos se prepara para uno de los ajustes más característicos del año: el cambio de hora por el horario de invierno, el cual se efectuará el 2 de noviembre.

Este evento, que busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses fríos, implica retrasar los relojes una hora para que las mañanas sean más luminosas y las tardes oscurezcan antes.

El objetivo principal del cambio de hora es ahorrar energía y sincronizar las actividades cotidianas con la luz solar. Sin embargo, el ajuste también puede tener efectos en la rutina diaria, ya que las personas tienden a modificar sus horas de sueño y alimentación durante las primeras semanas del nuevo horario.

Cómo configurar tu reloj para el cambio de hora en EE.UU.

El domingo 2 de noviembre culmina el horario de verano y da paso al invierno. A las 2:00 de la madrugada los relojes deberán atrasarse una hora.

En la práctica, cuando el reloj marque las 2:00 am, deberás regresarlo a la 1:00 am. De esta manera, no solo estarán ajustados al horario de invierno, sino que te otorgará una hora adicional de descanso.

Recuerda que mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos inteligentes, computadoras, televisores y relojes digitales, se actualizan automáticamente. Sin embargo, los relojes analógicos, microondas, hornos eléctricos y algunos electrodomésticos requieren ajuste manual.

El horario de invierno permanecerá vigente durante cuatro meses, hasta el domingo 8 de marzo de 2026, fecha en la que se realizará el cambio contrario: los relojes se adelantarán una hora para dar inicio nuevamente al horario de verano.

Te puede interesar:

· Dunkin tira a la basura las donas que no vende: empleado aclara por qué

· Modelo francesa se hizo famosa a los 3 años por ser “la niña más bella del mundo”: así luce ahora (fotos)

· Conoce a la “Einstein latina”: es piloto, se graduó en Harvard y tuvo desarrollo precoz en el aprendizaje