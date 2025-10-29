Cambio de horario en EE.UU.: qué hay que hacer con el reloj y hasta cuándo

Este domingo 2 de noviembre se producirá un cambio de horario en Estados Unidos, una tradición anual que marca el fin del horario de verano y el inicio de invierno. Y aunque parece ser un simple ajuste, afecta la rutina de millones de personas. Te explicamos qué debes hacer con el reloj.

A las 2:00 de la madrugada del domingo, debes atrasar una hora en tus relojes, por lo que en ese instante volverá a marcar la 1:00 am. Los expertos aseguran que este cambio también puede ser beneficioso para el sueño.

Toma en cuenta que muchos dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, computadoras o televisores, ajustarán la hora automáticamente. Sin embargo, los relojes analógicos, despertadores tradicionales y electrodomésticos deberán modificarse manualmente.

Por tal motivo, la recomendación general es que atrases la hora el mismo sábado 1 de noviembre, de modo que, al despertar al día siguiente, el nuevo horario ya está establecido. No tiene caso que despiertes a las 2:00 am para hacerlo.

Expertos apuntan que el cambio de horario en EE.UU. no solo influye en la percepción de la luz natural, sino también en la organización de actividades laborales, escolares y sociales.

Hasta cuándo durará el horario de invierno

Según el Departamento de Transporte y la Ley de Hora Uniforme, el cambio de hora se mantiene vigente en 48 estados del país. Solo Hawái y la mayor parte de Arizona no aplican esta medida, al igual que algunos territorios estadounidenses como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.

El horario estándar permanecerá vigente hasta el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes vuelvan al Daylight Saving Time (DST) u horario de verano. En este caso, se volverán a adelantar los relojes una hora.

Este ciclo semestral ha sido objeto de debate entre legisladores, expertos en salud y sectores empresariales, quienes consideran que los cambios afectan el sueño y la productividad. Sin embargo, el ajuste del reloj continúa siendo una costumbre nacional.