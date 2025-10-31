Acusan a senadora de Maryland de filmar en secreto a su exasesora con su amante para amenazarla

Una senadora estatal de Maryland fue acusada formalmente de cargos federales, incluyendo extorsión, relacionados con su campaña de 2022 para un escaño en la Cámara de Representantes estatal, por presuntamente conspirar para amenazar con la publicación de un video explícito de la relación extramarital de una exasesora.

La senadora estatal Dalya Attar, demócrata de Baltimore, fue acusada en una imputación federal revelada el jueves, que involucra a su hermano, Joseph Attar, y a Kalman Finkelstein, un oficial de policía de Baltimore que trabajó en su campaña. El grupo conspiró para silenciar a una exasesora mediante la publicación de un video de ella en la cama con un hombre casado, según la imputación.

El propósito de la conspiración era obtener evidencia que pudiera usarse para impedir que la exasesora hiciera declaraciones negativas sobre la campaña de la legisladora.

Según la imputación, existían grabaciones secretas de la exasesora política de Attar en la cama con un hombre casado, realizadas con dispositivos de grabación disfrazados de detectores de humo. La asesora se hospedaba en ese momento en un apartamento propiedad de la familia Finkelstein.

Aparentemente, Dalya Attar tuvo un desencuentro con la consultora, lo que le generó preocupación por futuros comentarios sobre su campaña, pero la acusación no proporciona detalles sobre la ruptura.

En enero de 2020, Dalya Attar envió varios mensajes de WhatsApp a un cómplice, diciendo que dos años después la consultora “seguía intentando perjudicarme gravemente”, según la acusación.

Joseph Attar acudió al hombre con quien la consultora fue grabada teniendo relaciones sexuales para transmitirle el mensaje: “Deja en paz a Dalya”.

“No vuelvas a mencionarla a nadie”, supuestamente le dijo Joseph Attar al hombre. “Compartiré este video con todos tus conocidos, con todos los conocidos de ella, con todos los rabinos de la ciudad, con tus hijos, con tu esposa, con sus hijas”, agregó.

Además, le ordenó que le dijera a la consultora: “Manténgase al margen de estas elecciones, de las elecciones de delegados. Y asegúrese de que no haga nada en contra de Dalya durante todo el proceso electoral”.

Dalya Attar es la primera mujer judía ortodoxa en ocupar un escaño en el Senado de Maryland. Fue elegida por primera vez para su distrito de Baltimore en la Cámara de Delegados de Maryland en 2018, y la exasesora trabajó en esa campaña. A principios de este año, fue designada para ocupar un escaño vacante en el Senado de Maryland.

La acusación formal indica que conspiró con su hermano y Finkelstein para impedir que la consultora se comunicara con miembros de la comunidad judía ortodoxa de su distrito sobre su historial de votación.

