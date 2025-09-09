Senadora estatal hispana reclama a ciudad de Sacramento por arresto ilegal

La senadora estatal de California, Sabrina Cervantes, presentó una reclamación contra la ciudad de Sacramento por arresto ilegal y difamación en relación con el arresto que sufrió en mayo por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

Cervantes, quien representa a partes de los condados de Riverside y San Bernardino, en el sur de California, negó la acusación de que estaba al volante bajo la influencia del alcohol en el momento en que tuvo un accidente.

La senadora dijo que, mientras buscaba atención médica después de ser embestida por una camioneta SUV grande cerca del Capitolio estatal, fue abordada por oficiales y detenida involuntariamente por agentes del hospital durante varias horas.

De acuerdo con las autoridades, cuando los agentes contactaron a Cervantes como parte de su investigación, dijeron que observaron indicios objetivos de intoxicación, por lo que llevaron a cabo una investigación por conducir bajo los efectos del alcohol.

La policía de Sacramento dijo que la senadora hispana recibió una citación por sospecha de conducir en estado de ebriedad.

La fiscalía de Distrito del Condado de Sacramento finalmente se negó a presentar cargos contra Cervantes después de revisar los informes policiales, las declaraciones de testigos y un informe toxicológico negativo.

“No se trata solo de lo que me pasó, sino de la rendición de cuentas“, expresó la senadora hispana tras presentar la reclamación.

“Ningún californiano debería ser arrestado falsamente, difamado ni sufrir represalias por ser quien es o por lo que defiende. El abuso de poder que sufrí socava la confianza pública y no puede ignorarse”, agregó la legisladora.

Una reclamación es una acción legal previa a la presentación de una demanda formal en contra de una autoridad.

La reclamación que presentó la senadora Cervantes solicita una indemnización por daños y perjuicios derivados del arresto y por una imposición intencionada de angustia emocional y difamación.

La acción legal de Cervantes alega que los agentes la arrestaron sin causa probable, mintieron para obtener una orden judicial y presentaron declaraciones falsas al Departamento de Vehículos Motorizados.

También porque filtraron afirmaciones falsas a la prensa, por tomar represalias contra ella porque presentó una ley contra los sistemas automáticos de lectura de matrículas y por ser una mujer hispana LGBTQ+.

“Miembros del Departamento de Policía de Sacramento violaron la ley para intentar dañar la reputación de un miembro ejemplar del Senado Estatal“, dijo el abogado de Cervantes, James Quadra.

El abogado mencionó que la reclamación busca responsabilizar a la ciudad de Sacramento por la flagrante mala conducta de sus agentes de policía y por reafirmar que nadie está por encima de la ley, incluidas las fuerzas del orden.

