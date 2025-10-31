Difunden videos de una fiesta dentro de una prisión mexicana donde había mujeres y alcohol

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla inició una investigación tras la difusión en redes sociales de videos que muestran una presunta fiesta con alcohol y mujeres dentro del Centro Penitenciario de San Miguel, en la capital poblana.

En las grabaciones se observa a un grupo de internos bailando, bebiendo y conviviendo con mujeres ajenas al penal, mientras suena música a alto volumen. En otro video aparece una hoja con la fecha “28/10/2025” colocada junto a latas de cerveza, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la seguridad y el control dentro del penal.

Según las denuncias compartidas por usuarios en redes sociales, los internos identificados como “El Jaguar” y Marco Antonio Pavón serían quienes controlan actividades ilícitas en el centro penitenciario, como el cobro por visitas extraordinarias, fiestas privadas, venta de droga y renta de teléfonos celulares.

🫨En #Puebla, fueron captados reos del penal de San Miguel conviviendo con varias mujeres en una fiesta.



La @SSPGobPue ya investiga y asegura que aplicará sanciones a quienes resulten involucrados.



📹Paulo Yolatl @Radio_Formula pic.twitter.com/sQ0jh157QO — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2025

A través de un comunicado, la SSP informó que la investigación será encabezada por la Dirección General de Asuntos Internos con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que fueron grabados los videos y determinar responsabilidades.

“La institución mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que contravenga la normatividad penitenciaria o vulnere la integridad de los procesos de reinserción social”, señaló la dependencia.

La SSP precisó que aplicará sanciones administrativas y penales tanto al personal involucrado como a las personas privadas de la libertad que hayan participado en los hechos.

#Puebla 🔴La Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP) investiga una presunta fiesta clandestina dentro del Penal de San Miguel, luego de que se viralizaran videos en redes sociales.



📹 vía @_jesuszav

📲 https://t.co/ppPLOUsRa0 pic.twitter.com/X5boOY6UY7 — Milenio Puebla (@Milenio_Puebla) October 30, 2025

Asimismo, la dependencia subrayó que los videos difundidos “no representan la totalidad del sistema penitenciario en Puebla”, e insistió en que se realizan acciones diarias orientadas a la seguridad, la reinserción y el respeto a los derechos humanos de los reclusos, como jornadas de salud, limpieza de espacios, equipamiento de aulas y la reciente modernización del sistema de videovigilancia.

El escándalo ocurre días después de una depuración interna en el penal de San Miguel, donde fueron removidos varios coordinadores de custodios presuntamente implicados en actos de extorsión y tortura contra internos.

La reestructuración se realizó tras la designación de Jorge Ortiz Delgadillo como nuevo director del penal, medida implementada por la Subdirección de Centros Penitenciarios para reforzar el control interno y atender denuncias de corrupción.

Sigue leyendo:

– Filtran presunto video de Natanael Cano amenizando una fiesta dentro de prisión en Sonora.

– Así es como el CJNG controla toda una prisión, incluyendo la apertura de puertas.