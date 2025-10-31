El FBI afirma haber frustrado un ataque terrorista en Michigan planeado para este fin de semana

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dio a conocer que gracias a una minuciosa labor de inteligencia logró impedir que este fin de semana se produjera un ataque terrorista en Michigan.

A través de un escueto mensaje publicado por en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Kashyad Patel, director del FBI, señaló que la nación estadounidense estuvo en riesgo de sufrir un atentado, el cual alcanzó a ser detectado a tiempo.

“Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios sujetos en Michigan que supuestamente estaban planeando un ataque violento durante el fin de semana de Halloween.

Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que velan por nuestra seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria”, escribió.

Por su parte, Dan Bongino, subdirector del FBI, también emitió otro mensaje a través de la misma plataforma donde aplaudió la respuesta anticipada del personal de la agencia federal para evitar lo que pudo ser una tragedia para el país.

“Así es como se ve una verdadera labor policial: proactiva, implacable y centrada en salvar vidas. Nuestros agentes y socios en Michigan actuaron con rapidez, siguieron las pruebas y neutralizaron la amenaza antes de que alguien resultara herido. Bajo el liderazgo del director Patel y la vigilancia de este FBI, Estados Unidos es un lugar más seguro. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. No descansaremos”, subrayó.

El director del FBI ha redoblado los controles de vigilancia en varios estados del país donde cree que existen extranjeros considerados riesgosos para el país. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Al respecto, la policía de Dearborn, ciudad ubicada en el condado de Wayne, en los límites de Detroit, y donde habitan cerca de 110 mil personas, confirmó a través de una publicación de Facebook que el FBI había efectuado un operativo horas antes.

“El Departamento de Policía de Dearborn ha sido informado de que el FBI realizó un operativo esta mañana”, señaló.

El más reciente ataque terrorista efectuado en Estados Unidos se produjo el 1 de enero, cuando durante la celebración de Año Nuevo llevada a cabo en Nueva Orleans, Shamsud-Din Jabbar, ciudadano estadounidense y veterano del ejército, atropelló y le disparó a una multitud en el centro histórico de la principal ciudad de Luisiana, dejando al menos 14 personas muertas y 35 heridas.

Minutos después, el sujeto murió en el lugar de los hechos abatido por agentes de policía tras abrir fuego contra ellos.

