Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de octubre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Estás en una etapa tan perra que ni el mismísimo Mercurio retrógrado se atreve a meterse contigo. No dudes ni un segundo de tu capacidad, porque si lo deseas y le echas ganas, esas metas que traes atoradas en la cabeza van a empezar a tomar forma. Eso sí, hay días en que te sentirás medio apachurrado, como si todo te pesara, pero no es tristeza: es tu alma acomodándose para brillar más fuerte. Vienen oportunidades de iniciar un negocio o meterte a un proyecto nuevo; si lo haces con fe y disciplina, la vida te va a sorprender con resultados de oro.
Tienes muchos sueños en puerta, pero ojo: no se cumplen solos. Deja de andar esperando a que alguien más te resuelva la vida y busca a las personas correctas que te impulsen. Económicamente vas a estar bien, el dinero se moverá y llegará de varias fuentes, pero no te emociones tanto que luego te lo gastas antes de que te caiga. Cuídate de chismes y de las lenguas venenosas, no creas en todo lo que escuchas y confía solo en lo que veas con tus propios ojos.
Aprende a que se te resbalen los comentarios tontos y negativos, porque hay gente que solo se dedica a opinar sin tener vida propia. Cuidado con caídas, golpes o accidentes tontos; podrías andar distraído y terminar en el hospital por no poner atención. Cuídate, apapáchate y recuerda: el león no anda explicando por qué ruge, simplemente lo hace.
VIRGO
Ten cuidado con lo que pides, porque la vida te anda escuchando y se te puede cumplir de golpe, y luego ni sabes qué hacer. Si sigues dándole vueltas a lo que ya fue y ya pasó, vas a seguir atorado y no vas a concretar tus metas ni tus sueños. Este cierre de octubre te pide que sueltes el pasado de una buena vez.
Viene suerte en juegos de azar, sobre todo con los números que terminen en 4, 6 y 9. Podrías hacer compras importantes, pero aguas con tus gastos, porque traes la tarjeta suelta y podrías acabar con la cartera en terapia intensiva. Si tienes en mente armar un negocio, este es el momento: la suerte te anda rondando.
En el amor, se te visualizan encuentros intensos y amores de una noche que te dejarán con sonrisa de comercial, pero sin compromiso. Si tienes pareja, cuidado con la rutina y la monotonía; la costumbre es la tumba de muchos amores, así que renuévense antes de que la relación se enfríe. Cambios en tu estado de ánimo podrían afectar a quienes te rodean, así que no descargues tus corajes con quien no tiene la culpa. Si estás con alguien, vienen buenos momentos, pero tendrás que poner de tu parte para que el amor florezca como antes.
Y un último consejo de señora sabia: deja de buscar perfección en todo y en todos, porque a veces la felicidad está en lo sencillo y no en lo exacto.
LIBRA
Ya era hora de que el universo te hiciera justicia divina. Se vienen mejoras laborales, cambios positivos en el trabajo y posibilidad de subir de puesto o tener un mejor horario. Pero cuidado con las decisiones impulsivas, podrías meter la pata en algo que después lamentes.
En el amor, traes el corazón más confundido que brújula en feria. A veces te agüitas porque las cosas no salen como quieres, pero cuando llega la oportunidad, te entra el miedo y sales corriendo. Es hora de que te sueltes el cabello y vivas la vida sin tanto “y si”. Date chance de amar sin miedo.
Cambios muy buenos vienen en estos días, una situación te hará valorar a las personas que realmente te quieren. Aprende a soltar amores del pasado que nomás andan ahí rondando como moscas. No permitas que la costumbre o la flojera arruinen lo que tanto te ha costado construir. Quita de tu vida a quien nomás te quita energía o no aporta nada.
Te enterarás de un embarazo de un familiar o amistad cercana, y esa noticia te hará reflexionar sobre tus propios planes de vida. Cuídate más, consiéntete, arréglate, porque cuando te ves bien, el mundo también te sonríe. Recuerda: la balanza que representas no solo mide justicia, también mide amor propio.
ESCORPIÓN
Tú siempre tan intenso, tan misterioso y con ese fuego que pocos saben apagar. Aprende a cumplir tus promesas, porque la vida te va a poner enfrente a alguien de tu pasado solo para mostrarte que la justicia divina sí existe. Vas a ver cómo el karma cobra sin descuentos.
Si tienes pareja, puede que notes rarezas o frialdad; hay dudas en el aire, y una persona que anda muy pegada a ti podría estar causando celos. No te hagas el distraído, ponte las pilas y demuestra con hechos lo que sientes, porque podrías salir perdiendo.
Cuídate de una amistad chismosa que te puede meter en problemas sin deberla ni temerla. Has cambiado mucho tu forma de ser, ahora eres más cerrado o dura con tus sentimientos, y aunque eso te protege, también te está alejando de gente buena. No trates de aparentar lo que no eres por caer bien. La autenticidad es tu mejor hechizo.
Trata mejor a quienes han estado siempre contigo, porque podrías perderlos sin darte cuenta. Aprende a controlar tus emociones y a escuchar más a la razón; el corazón a veces te mete en cada novela digna de horario estelar. Vienen días donde deberás tomar decisiones importantes: sigue tu intuición, pero no te ciegues con pasiones.
Y recuerda, mi amor: el escorpión pica solo cuando lo provocan, así que no dejes que nadie te saque tu lado venenoso… a menos que lo merezca.
ARIES
La vida es como el pozole: si no te lo comes calientito, se enfría y pierde sabor. No te quedes con las ganas de nada, que más vale arrepentirse que quedarse con el “¿y si…?”. Si tienes pareja, necesitas hablar más y gritar menos; la comunicación, el respeto y la tolerancia son la base para que no se les desmorone el amor como pan duro. Si se han faltado al respeto, bajen las armas antes de que el orgullo los deje sin relación.
Tus números de la suerte son el 3 y el 4, y también los días en los que podrás cerrar ciclos viejos. Amores del pasado seguirán queriendo aparecer, pero ya no te dolerán igual, has crecido, madurado y aprendido a distinguir entre quien te ama y quien solo quiere verte caer. No te sorprendas si te topas con un viejo amor que intenta reconquistarte; tú decides si lo dejas entrar o lo mandas derechito al archivo muerto.
Evita los viajes improvisados o decisiones tomadas con coraje, podrías arrepentirte. Aprende a ponerle atención a tus propios sueños antes de andar resolviéndole la vida a medio mundo. Se te vienen oportunidades para viajar o hacer compras que te van a levantar el ánimo. Y sí, hay gente que va a querer dañarte o hacerte enojar, pero tú ya no estás para esas novelas baratas.
Dale vuelta a la página, sacúdete las malas vibras y date chance de brillar. Recuerda, Aries: quien no te aporte paz, que ni te salude.
TAURO
Si tú supieras la fuerza que tienes, hasta miedo te daría. No permitas que nadie se te suba al cuello, recuerda que cuando ellos van por la leche, tú ya vienes con el queso, la nata y hasta el requesón. Te vas a enterar de chismes familiares, pero ni los peles; que la gente hable es señal de que tú estás avanzando y ellos nomás mirando.
Deja los rencores, porque el pasado ya se fue y no vale la pena cargar con basura emocional. Valórate, mi cielo, y date la oportunidad de volver a creer en ti. Vienen amistades o amores del pasado con la cola entre las patas queriendo volver. Escúchalos si quieres, pero no olvides lo que te hicieron. La vida te pondrá de nuevo la misma historia, solo para ver si ya aprendiste la lección.
Es momento de cumplir ese sueño o hacer ese viaje que siempre pospones. No lo dejes para después, porque la vida no se repite. Si sueñas con un amor del pasado, no es nostalgia: es el universo recordándote que no repitas tonterías. Si tienes pareja, verás señales que te harán preguntarte si estás con la persona correcta. No ignores lo que tu corazón te grita, pero tampoco te cieges con la emoción.
Recuerda quién eres, Tauro: un signo que brilla por su lealtad, pero que cuando se enoja, arrasa con todo. Cuida tu paz y no te rebajes por nadie. Si te quieren en su vida, que sea con respeto y con ganas, no por costumbre.
GÉMINIS
Tú que todo lo quieres y todo lo puedes, pero a veces te falta tantita paciencia. Los sueños se hacen realidad solo si eres constante, así que deja de empezar mil cosas y no terminar ninguna. No bajes la guardia, porque el éxito está tocando tu puerta y solo falta que te decidas abrirle.
Podrías enfrentarte a un dilema que te traiga vuelto loco: dos caminos, dos decisiones, y ambos con su encanto. Escucha a tu corazón, pero consulta a tu cabeza antes de lanzarte. En lo laboral, vienen cambios buenos, incluso la posibilidad de un nuevo puesto o un ingreso extra que te va a caer como bendición. Aprovecha las oportunidades y no les pongas peros.
No dejes que las malas vibras o las actitudes negativas de los demás te echen a perder tu paz. Se aproxima una persona de piel clara que te moverá el tapete, pero aguas, no confíes tan rápido. También habrá amistades que se van y otras nuevas que llegan, así que depura tu círculo y quédate solo con quienes te den paz.
Podrías recibir visita de un familiar o alguien especial que te sacará una sonrisa. Embarazo cercano en la familia o en una amistad; la noticia te sorprenderá. Un ser querido necesitará mucho de ti en estos días, no lo descuides. Y un consejo: deja de querer entenderlo todo, que a veces la vida no se analiza, se disfruta.
CÁNCER
Si supieras lo mucho que vales, no andarías dudando tanto de ti. Confía en tus sueños, porque la vida te está preparando sorpresas hermosas. El universo te va a poner en charola de plata a la persona correcta, pero necesitas abrir los ojos y dejar de buscar amor donde solo hay soledad.
Si tienes pareja, los celos y las inseguridades podrían ser su talón de Aquiles. No te dejes llevar por la imaginación ni por lo que te cuentan, habla y aclara. Si lo hacen bien, la relación puede fortalecerse como nunca. Si estás soltero, varios amores del pasado intentarán regresar con excusas viejas, pero ni te emociones, ya no encajan en tu presente.
Evita repetir errores del pasado, aprende de lo vivido y sigue adelante sin mirar atrás. Cambia tu forma de pensar, que ser negativo solo te cierra caminos. Viene una oportunidad de viaje con amistad o pareja, y te la vas a pasar bomba. Pero cuidado, podrías sentirte cansado o melancólico; tu cuerpo y tu alma te están pidiendo descanso.
Y sobre todo, Cáncer: no dejes que un viejo amor te vuelva a enredar con palabras dulces. Recuerda que el veneno también se disfraza de miel. Vive, ríe, ama y agradece; que lo mejor todavía está por venir.
PISCIS
Tú que sientes todo y a veces ni sabes por qué, este cierre de octubre te pondrá a prueba para ver qué tanto has aprendido. Se vienen situaciones complicadas, pero nada que no puedas superar. Estás en una etapa donde debes reflexionar hacia dónde vas, qué promesas no has cumplido y qué sueños dejaste arrumbados por miedo o flojera.
Ten cuidado con pérdidas de dinero o distracciones; fíjate bien dónde dejas las cosas, porque podrías andar en las nubes y después andar llorando por no saber ni dónde dejaste el cambio. Si en el pasado dañaste a alguien, el universo podría darte una lección similar para que aprendas lo que se siente. No es castigo, es enseñanza, y tú sabrás aprovecharla.
Oportunidades laborales y mejoras en trámites o proyectos que estaban detenidos se reactivan; no las desaproveches. Puede que te duela enterarte de una reunión o fiesta a la que no fuiste invitado, pero no te agüites, mi amor: a veces Dios te libra de lugares donde tu energía no encaja.
Tu manera de hablar tan directa puede incomodar a algunos; no se trata de cambiar quién eres, pero sí de cuidar las formas. Hay días en que te desesperas porque sientes que tus sueños no avanzan, pero todo llega a su tiempo, ni antes ni después. Persevera, que lo tuyo está por caer como lluvia bendita.
Y consejo de señora: quien no te valore, déjalo que se pierda, porque los peces no mendigan amor, nadan hacia aguas más claras.
ACUARIO
Siempre tan inteligente, pero tan distraído que a veces ni tú te sigues la corriente. En estos días te llegará un dinero que te debían o un pago que ya dabas por perdido, así que aprovéchalo sabiamente. No te caigas ante los problemas, levanta la cara y saca fuerza de donde no creías tener, porque lo que viene no es castigo, es empujón del destino.
Podrías tener oportunidad de un viaje que te dejará lleno de buenas vibras. No lo dudes, lánzate; a veces un cambio de aire hace milagros. Tu problema es esperar que todos te traten como tú tratas: con respeto, cariño y atención. Pero no, mi cielo, no todos tienen corazón de oro. Aprende a dar sin esperar, y verás cómo todo fluye mejor.
Ponle un alto a la gente metiche que se anda queriendo meter en tu vida. Te cuesta trabajo poner límites, pero ya va siendo hora. No dejes que se pasen de vivos contigo, porque una cosa es ser bueno y otra muy distinta ser tonto. Tu carácter fuerte y dominante te podría meter en una discusión con alguien cercano; cuida tus palabras, que puedes herir sin darte cuenta.
No te tomes todo tan en serio, ni creas que tienes que resolver la vida de todos. A veces el mejor consejo es el silencio y el mejor movimiento, alejarte. Cierra este mes con calma y con el corazón tranquilo, porque noviembre traerá bendiciones que ni te imaginas.
Y recuerda, Acuario: el que no te entienda, que lea el manual, porque tú no naciste para andar explicando lo que vales.
CAPRICORNIO
Tú que pareces de hierro pero por dentro eres un algodón con sentimientos, cuídate porque este cierre de mes te traerá cambios emocionales muy intensos. No descuides tu cuerpo, porque andas con tendencia a subir de peso; muévete, haz ejercicio y bájale a los antojitos o se te va a hacer bolas el engrudo.
En el amor, se asoma un nuevo interés que aparecerá por redes sociales o en una reunión inesperada. No te cierres, pero tampoco te avientes de cabeza, que no todo lo que brilla es oro. Tu estado de ánimo andará como montaña rusa: unos días lleno de energía y otros ni tú te soportarás. Trata de equilibrarte, porque quien mucho se altera, pierde la razón.
En los negocios o proyectos vienen oportunidades fuertes, pero tendrás que decidir con sabiduría. No trates de complacer a todos, porque eso solo te drena. Aprende a ponerte primero, que la vida no premia al más sufrido, sino al más valiente.
Algunas amistades falsas saldrán a la luz, la vida misma se encargará de mostrarte quién está contigo por cariño y quién por conveniencia. No des explicaciones innecesarias ni cuentes tus planes, porque hay ojos que te miran con envidia.
Y escucha bien, Capricornio: no puedes controlar todo, así que suelta. A veces perder el control es justo lo que necesitas para encontrar la calma. Vive, disfruta y no olvides que quien te quiera, que lo demuestre, no que lo ande pregonando.
SAGITARIO
Siempre queriendo volar más alto que el viento, pero a veces te cuesta aterrizar. Es momento de reconciliarte con tu pasado, de ver lo que has vivido sin rencor ni culpa. Ya deja de repetir los mismos errores, que la vida no es un círculo, es una escalera, y tú ya estás para subir, no para dar vueltas.
Viene una oportunidad de viaje o de negocio junto a una amistad; piénsalo bien antes de lanzarte, no todos los socios son leales. No hagas corajes por tonterías ni cargues culpas ajenas; hay gente que no merece ni tu tiempo ni tus enojos.
En el amor, si alguien del pasado aparece queriendo volver, mándalo al archivo muerto, porque quien te falló una vez lo haría de nuevo. Este cierre de octubre te invita a cerrar ciclos, limpiar energías y prepararte para lo nuevo que viene, porque te juro que es grande.
Festeja, convive y disfruta a quienes te rodean, especialmente a tu familia o a tu madre si aún la tienes. Si ya no está contigo, honra su memoria haciendo lo que te enseñó: ser fuerte, alegre y con un corazón enorme.
Cuidado con negocios que involucren a familiares; podrían terminar en pleito o en malos entendidos. Escucha tu intuición antes de firmar o aceptar algo.
Y consejo de abuela: no pongas tu felicidad en manos ajenas. Tú naciste libre, Sagitario, y quien te quiera, que te siga el paso… si puede.