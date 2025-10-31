Jesse Eisenberg se someterá a una cirugía para donar un riñón a un desconocido

El actor Jesse Eisenberg, mundialmente conocido por su interpretación de Mark Zuckerberg en The Social Network (2010), sorprendió al anunciar en televisión que donará uno de sus riñones a un completo desconocido a mediados de diciembre.

Con 42 años y una nominación al Oscar en su haber, Eisenberg compartió la noticia con naturalidad y una sonrisa durante una entrevista en el programa ‘Today’: “Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad”.

Cuando se le preguntó sobre los motivos de su decisión, el actor reconoció no tener una respuesta exacta: “No sé por qué. Me picó el bichito de la donación de sangre. Estoy haciendo una donación altruista en diciembre y estoy muy emocionado de hacerlo”.

Una donación altruista o no dirigida ocurre cuando una persona decide donar un riñón a alguien con enfermedad renal avanzada sin conocer al receptor. Este tipo de gestos pueden desencadenar “cadenas de trasplantes”, donde múltiples pacientes reciben órganos compatibles de diferentes donantes en diversas partes del país.

El proceso para donar

Eisenberg demostró haber investigado a fondo el proceso, explicándolo con precisión: “Supongamos que alguien en Kansas City necesita un riñón y su hijo no es compatible, pero resulta que yo sí lo soy. Esa persona puede recibir mi riñón, y el hijo, a su vez, puede donar el suyo a otra persona. Todo funciona gracias a donantes altruistas”.

El actor enfatizó que la donación es “prácticamente libre de riesgos y tan necesaria”, añadiendo que “creo que la gente se dará cuenta de que es una obviedad, si tiene el tiempo y la disposición”.

La idea de donar un riñón no es nueva para Eisenberg. Reveló que había considerado hacerlo hace más de diez años, pero en aquel momento contactó a una organización y nunca obtuvo respuesta.

La idea resurgió recientemente gracias a una conversación con un amigo médico, quien le recomendó acudir al NYU Langone Health en Nueva York.

“Estuve en el hospital al día siguiente, me hicieron una batería de pruebas y ya tengo fecha para mediados de diciembre”, relató.

El anuncio coincide con la promoción de su próxima película, Now You See Me: Now You Don’t, la tercera entrega de la exitosa saga de robos y magia, cuyo estreno está previsto para el 14 de noviembre, justo un mes antes de que el actor se someta a la cirugía.

