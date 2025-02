Julianne Moore critica la prohibición de su libro para niños “Freckleface Strawberry”

La actriz Julianne Moore recurrió a su cuenta de Instagram para escribir un mensaje en el que expresa su sorpresa tras enterarse de que su libro para niños Freckleface Strawberry (Fresa cara de peca) fuera prohibido en las escuelas operadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En su post, Moore resalta que el libro -escrito en 2007- fomenta la autoaceptación: “Es una gran sorpresa para mí saber que mi primer libro, Freckleface Strawberry, ha sido prohibido por la administración Trump en las escuelas administradas por el Departamento de Defensa. Es una historia semiautobiográfica sobre una niña de siete años a la que no le gustan sus pecas, pero que finalmente aprende a vivir con ellas cuando se da cuenta de que es diferente “como todos los demás”. Es un libro que escribí para mis hijos y para otros niños, para recordarles que todos luchamos, pero que estamos unidos por nuestra humanidad y nuestra comunidad”.

“Estoy particularmente sorprendida porque soy una orgullosa graduada de la preparatoria Frankfurt American, una escuela que alguna vez funcionó en Frankfurt, Alemania”, escribió la actriz. “Crecí con un padre que es veterano de Vietnam y pasó su carrera en el ejército de Estados Unidos. No podría estar más orgullosa de él y de su servicio a nuestro país. Es irritante para mí darme cuenta de que niñas como yo, que crecimos con un padre en el servicio, no tendrán acceso a un libro escrito por alguien cuya experiencia de vida es tan similar a la suya. Y no puedo evitar preguntarme qué tiene de controvertido este libro ilustrado que ha provocado que el gobierno de Estados Unidos lo prohíba. Estoy realmente triste y nunca pensé que vería esto en un país donde la libertad de expresión es un derecho constitucional”.

Freckleface Strawberry cuenta con ilustraciones de LeUyen Pham. El éxito del libro dio pie a varias secuelas, como Freckleface Strawberry: Loose Tooth, Freckleface Strawberry and the Really Big Voice y hasta una obra musical de Broadway.

Julianne Moore durante un evento de prensa del show de Broadway “Freckleface Strawberry The Musical” en 2010. (Foto: Charles Sykes/AP Photo)

La sinopsis de Freckleface Strawberry dice: “Si tienes pecas, puedes probar estas cosas: 1) Hacer que desaparezcan. A menos que frotar no funcione. 2) Cúbrelas. A menos que tu mamá te grite por usar un marcador. 3) Desaparecer. ¿Adónde fuiste? Ah, ahí estás. Hay otra cosa que puedes hacer: 4) ¡VIVIR CON ELLAS! Porque al fin y al cabo, las cosas que te hacen diferente también te hacen a ti, A TI”.

Julianne se enteró de la prohibición a través de Pen America, un grupo activista literario sin fines de lucro. Otros libros que han sido retirados de esas escuelas son No Truth Without Ruth: The Life Of Ruth Bader Ginsburg, de Kathleen Krull (de 2018), y Becoming Nicole: The inspiring story of transgender actor-activist Nicole Maines and her extraordinary family, de Amy Ellis Nutt (de 2016).

