Jesse Eisenberg no desea que lo relacionen con Mark Zuckerberg

El actor Jesse Eisenberg obtuvo fama mundial en 2010 gracias a la película “The Social Network”, en la que interpretó a Mark Zuckerberg, pero ahora declaró que no quiere que la gente lo relacione con el empresario estadounidense, refiriéndose a éste como “un tipo que está haciendo cosas problemáticas”.

Eisenberg, de 41 años, fue entrevistado para BBC Tuesday, pues está promocionando “A Real Pain”, su segunda película como director. Pero en un momento de la conversación se tocó el tema del ajuste a las políticas de revisión de hechos en las redes sociales Instagram y Facebook, que pertenecen a la compañía Meta Platforms, de la cual Zuckerberg es presidente.

Refiriéndose a Mark, Jesse dijo: “No he estado siguiendo la trayectoria de su vida, en parte porque no quiero pensar que estoy asociado con alguien así. No es que yo haya interpretado a un gran golfista o algo así, y que ahora la gente piense que soy un gran golfista. Es como si este tipo estuviera haciendo cosas que son problemáticas, eliminando la verificación de hechos. Haciendo que las personas que ya están amenazadas en este mundo se sientan aún más amenazadas”.

Meta reducirá la dependencia de los filtros automáticos y lo reemplazará con un sistema de notas comunitarias. Un cambio que, según Zuckerberg, busca “restaurar la libertad de expresión”; Jesse comentó que, al igual que muchas otras personas, no está de acuerdo con ello.

“Estas personas tienen miles de millones de dólares, es decir, más dinero del que cualquier persona humana haya acumulado jamás, y ¿qué están haciendo con él? Oh, lo hacen para ganarse el favor de alguien que predica cosas odiosas”, comentó Eisenberg, cuyo filme está nominado a dos premios Oscar, en las categorías de Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión Original.

