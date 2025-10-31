Múnich será la sede de la final de la UEFA Champions League en 2028

La UEFA confirmó este viernes que la ciudad alemana de Múnich será la sede de la final de la Champions League 2028. El estadio del Bayern Múnich, el Allianz Arena, fue la única candidatura presentada para ese año, consolidando su posición como uno de los recintos más modernos y emblemáticos del fútbol europeo.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El anuncio deja fuera, al menos hasta 2030, la posibilidad de que una final se dispute fuera del continente, en Nueva York, como se había especulado en los últimos meses. En paralelo, la UEFA también reveló los aspirantes para albergar la final de 2029: el estadio de Wembley, en Londres, y el nuevo Camp Nou de Barcelona, actualmente en proceso de remodelación.

“Las declaraciones de interés no son vinculantes y las propuestas finales deberán entregarse junto con los expedientes de candidatura antes del 10 de junio”, informó la UEFA en un comunicado oficial. El Comité Ejecutivo de la organización tomará la decisión definitiva en septiembre del próximo año, cuando también se anunciarán las sedes de las finales de la Europa League, la Conference League y la Champions femenina.

UEFA confirm England (Wembley) and Spain (Camp Nou) have both expressed interest in hosting the 2029 Champions League Final.



The Allianz Arena is unopposed to host the 2028 #UCL Final.



Both Republic of Ireland (Dublin Arena) and Wales (National Stadium of Wales) are bidding to… pic.twitter.com/DkNl9Zczax — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 31, 2025

Una disputa de historia y modernidad

Múnich, que ya albergó la final de la temporada pasada, repetirá como sede cuatro años después de Wembley, que fue anfitrión en 2024. En cambio, Barcelona no organiza una final desde 1999, cuando el Manchester United sorprendió al Bayern con dos goles en tiempo añadido. Para 2029, el renovado Camp Nou se perfila como una opción destacada: su capacidad aumentará a 105,000 espectadores, convirtiéndose en el estadio más grande de Europa.

En cuanto a las otras competiciones, el estadio del Atlético de Madrid será la sede de la final de la Champions League 2027, mientras que el Puskás Arena de Budapest acogerá la de esta temporada. Este recinto también figura como candidato para las finales de la Conference League en 2028 o 2029, donde competiría con otros estadios como el de Lille (Francia), la Arena Gdansk (Polonia) y la nueva arena nacional de Serbia, en Belgrado.

Por otro lado, el Juventus Stadium de Turín, con capacidad para 41,000 personas, busca ser sede de una final de la Europa League o de la Conference League, torneos donde también compiten por albergar el evento el Estadio Nacional de Bucarest y los recintos del Paris Saint-Germain o del Olympique de Lyon.

En el caso del fútbol femenino, el estadio del Olympique Lyonnais —que fue escenario de la final del Mundial Femenino 2019— aspira a recibir la final de la Champions League en 2028 o 2029, junto con el St. Jakob Park de Basilea y los estadios de Athletic Club y Galatasaray.

El calendario de decisiones de la UEFA mantiene la expectativa en torno a qué ciudades europeas se quedarán con los eventos más prestigiosos del fútbol de clubes. Pero por ahora, Múnich ya tiene asegurado su lugar en la historia: será el epicentro de la gran final continental en 2028.



Sigue leyendo:

· Reducción del Boxing Day es culpa de la UEFA, dice la Premier League

· Hirving Lozano se mete entre los mejores pagados de la MLS

· El Mundial 2026 estará libre de impuestos por el gobierno de México