Reducción del Boxing Day es culpa de la UEFA, dice la Premier League

El tradicional Boxing Day, una de las jornadas más emblemáticas del fútbol inglés, vivirá este año su versión más reducida en más de cuatro décadas. La Premier League confirmó que solo se disputará un partido el 26 de diciembre ?Manchester United contra Newcastle United en Old Trafford?, mientras que el resto de los encuentros se moverán al 27 y 28.



“La Premier League es consciente de las circunstancias que han llevado al reducido número de encuentros en el Boxing Day esta temporada, con su impacto en una importante tradición para el fútbol inglés”, señaló la liga en un comunicado.

“Hay muchos retos en el calendario de la Premier que tienen su raíz en la expansión de las competiciones de clubes europeas”, añadió, responsabilizando directamente a la UEFA por el ajuste.

Una Navidad con menos fútbol y más negocios

El cambio responde, en parte, a las obligaciones contractuales con las cadenas televisivas. El acuerdo establece que deben disputarse 33 jornadas en fines de semana y solo cinco entre semana, lo que obligó a la liga a trasladar los partidos a fechas con mayor audiencia. Así, la jornada navideña se transformará en un fin de semana convencional, dejando atrás el espectáculo masivo del 26 de diciembre.

Medios británicos como The Times advirtieron que será “el Boxing Day más pobre desde la Segunda Guerra Mundial”. En temporadas anteriores, hasta diez partidos se disputaban en simultáneo ese día, mientras que el año pasado fueron ocho. Para encontrar algo similar hay que remontarse a 1982, cuando solo se jugaron dos encuentros.

La Premier prometió que en 2026 la tradición volverá a la normalidad, ya que el 26 de diciembre caerá en sábado. “La liga puede asegurar que la próxima temporada habrá más partidos en el Boxing Day. Hemos mantenido nuestro compromiso con los clubes y se han hecho arreglos especiales para permitir más tiempo entre partidos durante las festividades”, explicó la organización.

Mientras tanto, las divisiones inferiores del fútbol inglés —desde la Championship hasta la National League— mantendrán intacto el espíritu navideño, programando todos sus partidos para el 26 de diciembre. Para los aficionados, será una manera de mantener viva una costumbre que combina fútbol, familia y solidaridad, aunque en la élite del deporte parezca ceder cada vez más ante los intereses comerciales.

La Premier League enfrenta así una disyuntiva que refleja el pulso actual del fútbol europeo: preservar las tradiciones o adaptarse al negocio televisivo que domina los calendarios modernos.



