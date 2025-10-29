Eden Hazard será exaltado al Salón de la Fama de la Premier League

El exfutbolista belga Eden Hazard fue elegido para ingresar al Salón de la Fama de la Premier League, reconocimiento que lo consagra como una de las máximas figuras en la historia reciente del fútbol inglés.

Hazard se convierte en el jugador número 26 en ser incluido en este selecto grupo, que ya cuenta con leyendas como Thierry Henry, Eric Cantona, Alan Shearer y David Beckham, entre otros.

“Henry está ahí, sabes. Crecí viendo a Francia, así que jugadores como Zidane y como él son mis ídolos. Estar en el mismo lugar que ellos es muy especial”, declaró Hazard tras conocer la noticia.

“Significa mucho para mí estar en el Salón de la Fama. Estoy muy orgulloso de poder unirme a ellos, ojalá pudiéramos formar un equipo”, añadió el exjugador.

El legado de Eden Hazard en la Premier League

Hazard llegó al Chelsea en 2012 procedente del Lille, y rápidamente se convirtió en una de las grandes estrellas de la liga inglesa. Durante sus siete temporadas en Stamford Bridge, disputó 352 partidos, marcó 110 goles y brindó 92 asistencias, dejando una huella imborrable en la afición ‘blue’.

Con el club londinense conquistó dos títulos de Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y dos Europa League. Además, fue reconocido en cuatro ocasiones como el mejor jugador del Chelsea y elegido Mejor Futbolista de la Premier League en la temporada 2014-2015.

Su estilo de juego, desequilibrante, técnico y con una capacidad única para romper defensas, lo consolidó como uno de los talentos más brillantes de la década en Inglaterra.

El Salón de la Fama de la Premier League reconoce a los jugadores que han dejado una marca imborrable en el campeonato inglés. Los aficionados son los encargados de votar cada año quiénes se suman a esta prestigiosa lista.

Hazard, que también defendió los colores del Real Madrid y la selección de Bélgica, cerró su carrera en 2023, dejando un legado que trasciende títulos y estadísticas.

Aunque su paso fue efímero por el Madrid, plagado de lesiones, será recordado como uno de los mejores en vestir la camiseta de los Blues en la Premier League.

Sigue leyendo:

– Responsabilizan al “Turco” Mohamed de la lesión de Alexis Vega

– James Rodríguez no continuaría en el León por los malos resultados

– Vinícius Jr. presume en redes su romance con la influencer Virgínia Fonseca