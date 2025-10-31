Policía investiga robo contra Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la NBA

La policía de Nichols Hills, una exclusiva zona residencial al norte de Oklahoma City, investiga un robo ocurrido en una vivienda que, según informes locales, pertenece a Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA y figura de los Thunder.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, mientras el canadiense disputaba un encuentro en el Paycom Center ante los Washington Wizards, según informó AP. Los agentes recibieron la alerta alrededor de las 7:45 p.m., pero al llegar al lugar los sospechosos ya habían huido y no había nadie dentro de la casa.

“Los sospechosos huyeron de la zona antes de la llegada de la policía. Aunque no se han realizado detenciones, no hay motivos para creer que la ciudadanía esté en peligro”, señaló la policía en un comunicado oficial.

Shai Gilgeous-Alexander’s home in Oklahoma City was broken into while he was playing at the Paycom Center.



This continues a scary trend across sports where athletes are being targeted by robbers in home invasions while they’re actively playing in a game.pic.twitter.com/eftFGkgTqx — Evan Sidery (@esidery) October 31, 2025

El portal KWTV difundió imágenes de la presencia policial en la vivienda, valuada en casi $4 millones de dólares, según registros revisados por The Oklahoman. Testigos aseguraron haber visto al gerente general de los Thunder, Sam Presti, llegar a la escena durante las investigaciones, que se extendieron por varias horas.

Robos recurrentes contra atletas profesionales

El caso de Gilgeous-Alexander no es aislado. En los últimos meses, varias estrellas del deporte estadounidense han sido víctimas de robos similares. Patrick Mahomes, Travis Kelce y Joe Burrow de la NFL; Luka Doncic de la NBA; y Evgeni Malkin de la NHL han sufrido hurtos en sus viviendas, lo que ha encendido las alarmas entre las ligas profesionales.

Las autoridades creen que los ladrones operan aprovechando los días de partido, cuando los jugadores están ausentes. Suelen ingresar por las ventanas traseras y buscan objetos de lujo o electrónicos de alto valor. Por ello, la NBA ya había emitido en noviembre de 2024 un comunicado a sus equipos instando a reforzar la seguridad doméstica.

Entre las recomendaciones se incluyen instalar sistemas de alarma modernos con cámaras activas en todo momento, guardar los objetos de valor en cajas fuertes, eliminar anuncios en línea que muestren el interior de las casas, contratar vigilancia privada y, si es posible, contar con perros de seguridad durante los viajes.

Mientras la policía continúa la investigación, los Thunder mantienen su enfoque en la cancha. Gilgeous-Alexander, quien anotó 31 puntos en la victoria 127-108 sobre los Wizards, llevará nuevamente el mando del equipo el próximo domingo ante los New Orleans Pelicans.



