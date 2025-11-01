¿Cómo fue la preparación de Heidi Klum para su disfraz de Halloween de este año?

Heidi Klum volvió a sorprender en su fiesta anual de Halloween con una transformación impresionante: la supermodelo alemana se convirtió en Medusa, la mítica criatura griega, después de 10 horas de preparación intensa.

Klum lució un disfraz cubierto de escamas verdes y un tocado con serpientes que se movían en lugar de cabello para recrear a cabalidad la imagen de Medusa, cuya mirada convierte en piedra a quienes la observan. La modelo también lució colmillos puntiagudos y una larga lengua de serpiente.

La modelo explicó que eligió este personaje porque le fascina el mito griego y quería lograr una versión “realmente fea” de Medusa.

Foto CJ Rivera/Invision/AP

Preparación y dedicación

La preparación del disfraz de Heidi Klum demandó una jornada de 10 horas para lograr la realista transformación de la modelo en una espeluznante Medusa.

La supermodelo, conocida por sus extravagantes transformaciones en esta celebración, reveló que comienza a planificar su disfraz del año siguiente apenas termina la fiesta de Halloween, lo que significa que ya debe estar trabajando en el que lucirá en 2026.

¿Quiénes asistieron a la fiesta de Halloween de Heidi Klum?

Entre los invitados a la fiesta, que se realizó este viernes en el Hard Rock Hotel New York, destacaron Darren Criss, disfrazado de Shrek; Maye Musk, como Cruella de Vil; y Ariana Madix, como Lady Gaga.

Disfraces destacados de Heidi Klum en sus fiestas de Halloween

En años anteriores, Klum ha sorprendido con disfraces como Transformer de 2.4 metros de altura, un hombre lobo inspirado en el video musical “Thriller” de Michael Jackson, una clonación múltiple de sí misma, Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción, con varios brazos, una pavo real, a cuya cola le daban forma un grupo de acróbatas.

