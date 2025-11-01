Horóscopo de hoy de Nana Calistar 1 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Cuidado con los enredos del corazón, porque este mes el universo anda medio chismoso y podrían salir a la luz mensajitos, nombres o situaciones que te pongan de malas si tienes pareja. No busques culpables, mejor ponte a remediar lo que has venido arrastrando desde hace meses, porque seguir culpando al otro no te va a devolver la paz. Aprende a decir “ni modo” y a seguir pa’lante sin perder tu brillo.
En la salud, tus rodillas andan gritando “auxilio”, así que evita cargar de más o hacerte el valiente con ejercicios que no te tocan. Cuida tu cuerpecito, que ya no estás pa’ andarte quebrando como si fueras de plastilina.
Y en el amor, mi vida, deja de esperarte al príncipe azul, que esos ya solo existen en las telenovelas del 2000. Vive tu vida y si alguien aparece, dale chance, pero sin perder el tiempo esperando a que se le “inche” para dar el primer paso. Este mes arranca con toda la energía para cumplir sueños, metas y antojos. Tienes cerca un cambio importante, y si te lo propones, te va a ir mejor que nunca.
Momento de reconciliarte con quienes te dañaron o te quedaron a deber un perdón. No cargues rencores, que eso solo envejece el alma y amarga la cara. Deja ir, perdona (aunque no olvides), y arranca desde cero sin enemigos ni cargas viejas. Vas a ver cómo la vida se acomoda cuando tú también te acomodas.
VIRGO
No te me enamores ahorita, criatura del orden, porque no es momento de abrir el corazón. Si alguien te anda calentando el oído con palabritas bonitas, tú hazte el que no escuchas, porque no todo lo que brilla es oro, y no todo el que dice “te quiero” se queda. Aprende a decir “no” sin culpa y no estés siempre disponible para quien solo te usa de pañuelo o psicólogo.
Amor del pasado rondará de nuevo y traerá más dolores de cabeza que alegría. Mejor cierra la puerta antes de que entre y te revuelva el gallinero. Cuídate de robos o de perder cosas importantes, porque andarás algo distraído.
Inicias el mes con ilusiones renovadas, cambios de último minuto y planes que, si los tomas con calma, te llevarán a cosas buenas. No guardes rencores viejos, suelta lo que dolió, porque lo que no se suelta se pudre dentro. La vida te va a recompensar lo que has sembrado, pero necesitas paciencia: la cosecha llega a mitad del mes.
Deja de ser tan aprensivo, Virgo, porque no todos actúan con el mismo corazón que tú. No esperes que la gente responda igual, porque ahí está la raíz de tus desilusiones. La justicia divina no falla, solo tarda, y pronto verás cómo lo que no se movía por fin avanza. Recuerda: el que mucho controla, poco disfruta.
LIBRA
Has aprendido bien de cada caída, y ya nadie te ve la cara tan fácil. ¡Eso, mi vida, así se habla! Que te valgan las críticas, que tú no naciste para andar complaciendo a medio mundo. Si tienes pareja, vienen momentos de amor bonito, pero aprende a ser más detallista, que también se vale sorprender.
Te va a caer el veinte de todo el tiempo que perdiste mendigando atención a quien no la merecía. Ahora te toca quererte más y permitirte solo lo que sume. Sueños reveladores podrían llegarte, y habrá un familiar que ande con achaques, así que échale ojo.
Un amor nuevo podría llegar por redes sociales, y una amistad te buscará para contarte un chisme jugoso o pedirte consejo (que ya te conocen, reina del equilibrio).
Entrarás en días de desprendimiento, soltando a quienes te roban la paz. Haz limpieza emocional y verás cómo se aclara tu mente. En lo económico vienen movimientos bien perros, así que administra bien, no gastes en tonterías que ni necesitas.
Será un mes de reflexión, de ponerle un alto a quien te ha dañado y de recordarte lo mucho que vales. Libra, no te dobles ante nadie, ni por amor ni por costumbre; tú viniste a brillar, no a conformarte.
ESCORPIÓN
Bájale dos rayitas a tu carácter porque últimamente ni tú te aguantas. No todo lo que pasa es para que explotes, aprende a respirar antes de soltar el aguijón. Es momento de ocuparte más de tu vida y dejar de pensar que alguien vendrá a rescatarte, porque la única persona que puede hacerte feliz eres tú.
Cuida tu salud, que no se te ha dado cuidar lo que comes ni moverte tantito, y luego andas quejándote de dolores que tú mismo provocas. No te calles lo que sientes, pero dilo con estilo, en su cara si hace falta, para que no haya malentendidos.
Vienen días buenos, de claridad y oportunidades. Un viajecito está en puerta antes de que acabe el mes, y te caerá de maravilla. Tus números de suerte son el 5 y el 8, así que no los pierdas de vista.
Tu simpatía y tu don para convencer serán tus armas para lograr lo que traes en mente. Deja los miedos, disfruta lo que llega, y aprende a dominar tus emociones para no sabotearte.
Será un mes de pruebas, pero también de crecimiento. Si algo no te sale como esperas, no te me agüites, todo pasa por algo. Viene una oportunidad de negocio, especialmente en el área de alimentos o ventas, que te podría dejar muy buenas ganancias.
Y recuerda, Escorpión: no todos los que te sonríen te quieren bien, pero tú ya aprendiste a oler la falsedad a kilómetros. Usa esa intuición como tu mejor escudo.
ARIES
Ultimamente andas que explotas por todo y no te callas ni media. ¡Qué carácter, criatura! Tu familia será lo más importante este mes, pero también el espejo que te mostrará lo que necesitas mejorar. Se viene un viajecito, y no cualquier cosa, algo fuera del país o que te saque de tu rutina, así que ve preparando las maletas y las ganas.
Recuerda de qué estás hecho, tú no eres de los que se rinde fácil. Tienes grandes oportunidades, pero te hace falta moverte más y dejar la flojera para después. Cada proyecto que traes en mente puede volverse realidad si le pones ese fuego que solo tú tienes.
No pagues con la misma moneda a quien te dañó; la vida se encarga solita de poner a cada quien en su lugar. No confíes tan rápido, sobre todo con quien te endulza el oído y te mira bonito, porque hay quien solo quiere “probar” y salir corriendo. No aflojes tan rápido ni el cuerpo ni la esperanza, recuerda que la conquista también se disfruta.
El amor ya no será tu prioridad, porque te estás aprendiendo a amar solo, y eso es oro molido. Aun así, uno que otro amor del pasado podría asomarse, pero tú ya no estás para segundas partes que ni la primera funcionó.
Caíste varias veces, Aries, pero te levantaste solo, sin que nadie te diera la mano, y eso te hizo más fuerte que nunca. Ahora nadie volverá a pisotearte. En los próximos días sacarás de tu vida a esas personas falsas que solo estorban tu paz y tu progreso. Este mes es tuyo, pero necesitas creértelo.
TAURO
Deja que cada quien cargue su cruz, Tauro, tú no eres salvador del mundo. Te encanta resolverle la vida a todos y luego te olvidas de la tuya. Este mes toca poner orden y aprender a decir “no puedo” sin culpa.
Si tienes pareja, no la descuides por estar pendiente de asuntos ajenos. El amor crece cuando se riega, no cuando se da por sentado. Días de reflexión te harán entender por qué estás donde estás y por qué aún no logras lo que tanto deseas; no es que no puedas, es que no has querido moverte en serio.
Un amor importante seguirá fortaleciéndose, pero debes mantener los pies en la tierra y la humildad que te caracteriza, porque eso es lo que te hace diferente. Las relaciones familiares mejoran, y llegará un dinerito extra que te caerá de perlas para cerrar el año.
Eres de los que no se deja, y cuando alguien intenta fregarte, te sale la fiera. Mantén esa actitud, pero sin perder el equilibrio. Recibirás chismes o noticias que te harán pensar mucho, pero no te claves en lo que no puedes cambiar.
Este mes será de demostraciones: vas a mostrarle al mundo de qué estás hecho. Hay gente que quisiera verte caer, pero cuando ellos van por el pan, tú ya vienes con la panadería y el café. No bajes la guardia, Tauro, que la suerte te sonríe, pero tú debes aprender a aprovecharla.
GÉMINIS
Ponte bien los pies en la tierra, mi querido o mi querida Géminis, porque últimamente andas viviendo en la luna y te estás olvidando del presente. La vida te está mandando señales claras para que aprendas de tus errores y no vuelvas a tropezar con la misma piedra.
Eres alma de fiesta, pero también te me ofendes rápido y te prendes peor que cerillo mojado. Sueles creerte los chismes y luego terminas metido en broncas que ni eran tuyas. Este mes, aprende a dejar que las cosas se acomoden solas, no todo se resuelve con la lengua.
Cuidado con los cambios de humor, podrías soltarle una palabra de más a un familiar y luego andar buscando cómo remendar el daño. No seas tan duro con los tuyos, porque ellos también te aguantan cuando andas insoportable.
Ámate, pero de verdad, no solo de palabra. Te has necesitado muchas veces y no has estado para ti. Este mes es para consentirte, para darte gusto y dejar de vivir para los demás.
Una amistad de piel clara anda de lengua larga hablando de ti; así que guarda tus secretos como tesoros. Amores fugaces, encuentros intensos y la posibilidad de resolver viejas broncas con pareja o amistades están en el aire. También podrías planear un viaje que te llenará el alma.
Agradece lo que tienes, Géminis, porque lo que viene te hará valorar más a la familia y a ti mismo. Este noviembre será tu espejo y tu prueba.
CÁNCER
Comienza una etapa nueva, mi Cáncer, una donde aprenderás a ser más responsable, sobre todo con tu dinero. Deja de gastar en cosas que ni te sirven y empieza a pensar en tu futuro. Este mes te pondrá a prueba para ver si realmente aprendiste a madurar o si sigues cayendo en los mismos errores.
Cuida tus ilusiones, porque si sueñas con cosas imposibles, podrías terminar decepcionado. No todo lo que brilla vale la pena perseguir. Se aproxima un viaje que te hará sonreír de nuevo, te servirá para despejarte y ver las cosas con otros ojos.
En el amor, habrá cambios bonitos. Recuperas la confianza en tu pareja o en alguien especial, y eso te traerá paz. Si tienes un negocio o idea en mente, este es el momento de darle con todo. Estás en una racha muy perra, y si te organizas, harás dinero sin batallar.
Tus números de suerte son el 3 y el 9, así que juega con ellos si te late.
No perdonas mentiras, y cuando alguien te falla, lo mandas directo a la fregada. Pero también aprende a no castigar al nuevo por los errores del anterior. Cuida tu salud, sobre todo tu peso y tus piernas, porque podrías subir rápido. Si tienes pareja, no hagas caso a chismes, hay mucha envidia alrededor.
También viene la posibilidad de un amor fugaz, una aventura de una noche que te hará sentir vivo otra vez. Una amistad del pasado regresa y te recordará cuánto has cambiado. Este mes, mi Cáncer, te vas a redescubrir.
PISCIS
Este mes el universo te pondrá frente al espejo pa’ que veas todo lo que has estado ignorando. Si tienes pareja, abre los ojos, porque tu relación anda tambaleando y hay señales que no puedes seguir fingiendo que no ves. Has descuidado cosas básicas, y si no le pones atención, el amor se te enfría más rápido que café olvidado.
Tus emociones andarán más cambiantes que clima de rancho: un día alegre, otro día llorando por recuerdos y al siguiente cantando cumbias como si nada. Los cambios lunares te traerán medio alterado, así que cuida tu temperamento.
Hay un viaje que se cae por falta de presupuesto o porque otras personas te dejan colgado, pero no te me agüites: lo que se cancela también protege. Aprovecha ese dinero y tiempo para invertir en ti, en aprender algo nuevo o en retomar eso que dejaste a medias.
En lo laboral vienen oportunidades de crecimiento, pero debes dejar la flojera en el cajón y ponerte bien las pilas. Si sigues esperando que todo llegue por milagro, te vas a quedar sentado viendo cómo otros avanzan.
Y ojo, Piscis: este mes aprenderás a poner límites. Manda a volar a quien solo estorba y no te deja brillar. A veces hay que ser “culéis” para mantener la paz. Tu economía mejora gracias a tu constancia, y en el amor… alguien del pasado querrá volver, pero ya no eres el mismo, y eso te salvará del error repetido.
La vida te ha dado golpes duros, pero gracias a eso has madurado. No esperes más lecciones, cumple tus promesas y no repitas los mismos errores que te costaron tanto.
ACUARIO
Cuida bien lo que sale de tu boca, mi Acuario, porque una palabra tuya puede levantar o tumbar imperios. Hay personas muy sensibles a tu alrededor, y podrías lastimar sin querer. Este mes tendrás que medir tus impulsos, porque tu carácter anda más filoso que navaja nueva.
En lo laboral se vienen ciertos conflictos, provocados por chismes y habladurías. Tú ni los peles, dedícate a lo tuyo y demuestra con hechos lo que los demás solo critican. Recuerda que cuando el río suena, es porque alguien anda de lengua larga, pero al final la verdad siempre sale.
No des más de lo que recibes, y si ves que algo no fluye, déjalo ir sin drama. Este noviembre será un examen de paciencia y equilibrio emocional.
Una amistad necesitará mucho de ti; préstale tu oído, pero no te cargues con sus problemas. Aprende a cuidar tu energía, porque últimamente la traes bien dispersa.
Vienen días de claridad, donde tu intuición será tu mejor guía. Descubrirás una mentira o engaño, y tu sexto sentido te lo va a gritar desde lejos, así que no ignores tus corazonadas.
Podrían surgir complicaciones con documentos o trámites, pero si te organizas, todo se resuelve. Una amistad cercana se embaraza, o te enteras de un evento familiar que traerá revuelo.
En el amor, alguien empieza a fijarse en ti, probablemente por redes sociales. Date chance, pero con calma, que lo bueno se cocina a fuego lento. Y cuidado con amistades falsas, hay quien te sonríe pero te anda echando leña detrás. Tú brilla, mi Acuario, que los envidiosos siempre miran hacia arriba.
CAPRICORNIO
Ya basta de tragarte lo que sientes. Si tienes pareja, es hora de poner las cartas sobre la mesa y decir todo lo que te molesta. No guardes tanto, porque cuando explotas no hay santo que te pare.
Este mes vendrá bien movido y con oportunidades tremendas, pero no quieras comerte el mundo de un bocado. Todo llega cuando debe, no cuando te desesperas.
Tu vida amorosa andará medio revuelta: no sabes si ir, quedarte o huir. Tómate tu tiempo, no tomes decisiones por impulso ni por miedo a estar solo. En lo económico vienen buenas noticias, pero también nuevos compromisos, así que no te desbandes con los gastos.
Habrá un cambio importante que involucra a tu familia o un asunto que no podrás hacer a escondidas. Aprende a comunicarte con los tuyos, porque de lo contrario se te vendrá una tormenta de reclamos.
Días de mucho trabajo y de estrés, pero si te organizas y respiras, vas a salir adelante. No te cargues tanto la mano, la vida también se trata de disfrutar.
En el amor, podrías tener una situación tensa por celos, especialmente por una persona de piel clara que anda rondando. No te dejes llevar por suposiciones, mejor pregunta antes de armar telenovela.
Un cambio de ciudad o ambiente podría traerte aire fresco y oportunidades económicas nuevas. Aprende a disfrutar de tu soledad, Capricornio, que ahí es donde encontrarás tu verdadera fuerza. Estás por renacer, pero primero hay que limpiar lo viejo.
SAGITARIO
Este mes viene cargado de bendiciones, mi Sagitario, pero también de decisiones que te van a sacudir. Por fin empezarás a ver resultados de ese negocio o proyecto que tenías empolvado. Vas a notar que el esfuerzo sí paga, aunque a veces llegue tarde.
Hay un amor fugaz que podría cruzarse por tu camino y dejarte pensando en cosas que creías superadas. Disfrútalo si se da, pero sin perder el piso, que tú no estás pa’ dramas.
Ya no dejes que nadie te manipule, porque hay quienes se cuelgan de tu buena voluntad. Aprende a decir que no, aunque se enojen, porque tu paz no está en venta.
Vienen cambios repentinos que podrían mover tus planes, pero confía: lo que se mueve es porque algo mejor viene. No corras, no te precipites, que todo lo bueno tarda, pero llega.
En lo emocional, tendrás días en los que no sabrás qué camino tomar. No te desesperes, recuerda todo lo que has pasado y valora lo que has logrado.
Será un mes de mucha reflexión, de entender por qué te has vuelto tan fuerte. Has aprendido a levantarte sin ayuda, y eso te hace invencible. A veces cuesta, pero cada día te acercas más a lo que mereces.
Tendrás también la oportunidad de reconciliarte con alguien del pasado o cerrar un ciclo que te dejó marca. Hazlo sin rencor, solo con agradecimiento por la lección.
Este noviembre es tu empujón para reinventarte, Sagitario, ve agarrando impulso, porque el 2026 te quiere con todo.