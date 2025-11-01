Todo sobre el Oppo Find X9 Pro: la bestia de la gama alta con zoom profesional
El Oppo Find X9 Pro cuenta con un teleobjetivo externo que permite llevar su capacidad fotográfica a un nivel casi profesional
El Oppo Find X9 Pro ha llegado para revolucionar el mundo de los smartphones de alta gama con una novedad que ha dejado a todos boquiabiertos: un teleobjetivo externo Hasselblad que amplía su alcance focal hasta los 230 milímetros.
Esto no solo convierte al nuevo tope de gama de Oppo en un teléfono excepcional, sino que eleva la fotografía móvil a un nivel profesional que, hasta ahora, parecía exclusivo de cámaras DSLR. Si eres un amante de la fotografía o simplemente buscas un dispositivo que ofrezca versatilidad y calidad extrema, prepárate para descubrir por qué este smartphone está dando tanto de qué hablar.
Teleobjetivo Hasselblad: Una revolución para la fotografía móvil
El gran protagonista del Oppo Find X9 Pro es su kit fotográfico Hasselblad. Este accesorio modular y magnético transforma el zoom fijo de 70 mm del teléfono en un poderoso teleobjetivo que alcanza los 230 mm sin perder calidad, gracias a sus 9.6 aumentos ópticos. Incorporar este accesorio es tan sencillo como acoplarlo mediante un estuche especial con fibra aramida y una empuñadura magnética que incluye botón disparador y una batería propia, potenciando la experiencia de uso y la portabilidad.
Además, el kit cuenta con una luz anular ajustable entre 3000K y 9000K, perfecta para fotografía nocturna o de producto, y puede montarse en trípodes para lograr resultados realmente profesionales.
Esta innovación permite que el Find X9 Pro capture imágenes con detalles impresionantes a distancias inimaginables para un smartphone, perfectas para retratos, fotografía de naturaleza o cualquier situación que demande un zoom potente sin sacrificar calidad.
Diseño, colores y especificaciones técnicas del Find X9 Pro
El diseño del Find X9 Pro combina estilo y resistencia, ofreciendo acabados premium en dos colores elegantes: Titanium Charcoal (gris oscuro) y Silk White (blanco), ambos con textura mate que además aumenta su durabilidad bajo certificaciones IP68/IP69. La pantalla AMOLED ProXDR de 6,78 pulgadas deslumbra con una resolución de 2772 × 1272 píxeles, brillo máximo de 3600 nits y una fluidez de 120 Hz, protegida por Gorilla Glass Victus 2 para resistir golpes y arañazos.
En su interior, equipa un potente procesador MediaTek Dimensity 9500 de 8 núcleos fabricado en 3 nm, preparado para ofrecer rendimiento y eficiencia energética. La memoria RAM alcanza los 16 GB LPDDR5X y el almacenamiento interno es de 512 GB UFS 4.1, asegurando velocidad y espacio para cualquier tipo de tarea.
En fotografía, su sistema cuenta con una cámara principal de 50 MP Sony LYT-828 con estabilización óptica, un teleobjetivo Hasselblad de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 120°, todo optimizado para capturar imágenes nítidas y vibrantes. La cámara frontal también impresiona con 50 MP, perfecta para selfies y videollamadas nítidas.
La batería es otro punto fuerte con sus 7,500 mAh, y ofrece carga rápida SuperVOOC de 80W e inalámbrica de 50W, lo que significa que podrás usar el teléfono sin preocuparte por la autonomía.
Su conectividad incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, dual SIM (Nano + eSIM), y USB-C, asegurando compatibilidad con las tecnologías más avanzadas. Corre Android 16 con la capa personalizada ColorOS 16 para ofrecer una experiencia de usuario rápida y fluida.
Precio y disponibilidad: ¿Cuánto cuesta este monstruo?
El Oppo Find X9 Pro se encuentra disponible en preventa por un precio aproximado de 1,299 euros, que se traducen en unos $1,375 dólares, posicionándose en la gama más alta del mercado y justificando ese valor con su apuesta fotográfica y autonomía superior. La venta oficial comenzó a mediados de octubre de 2025 y se espera que llegue a muchos mercados con ofertas que incluyen accesorios premium como un reloj inteligente OPPO o auriculares OPPO Enco X3s.
El Oppo Find X9 Pro no solo es un smartphone potente y resistente, sino un verdadero aliado para quienes buscan fotografía móvil de nivel profesional. Su teleobjetivo Hasselblad externo es un revolucionario salto tecnológico que da a los usuarios la capacidad de desplegar su creatividad sin límites, haciendo que este dispositivo sea una opción destacada para 2026 y más allá.
