Animan a latinos a votar en elección especial del martes 4 de noviembre

A la mexicana Rebeca Arellano le tocó entregar la boleta electoral de María Bowers Montaño, una anglosajona que reside en México desde hace varios años, pero quien no quería dejar de participar en la elección especial del 4 de noviembre en California.

“Cuando María, que es mi vecina, mi amiga y una persona mayor, supo que yo venía a California a la boda de un familiar muy cercano, me pidió el favor de entregarle su boleta electoral. Ella la firmó y la llenó, solo yo tengo que firmar como responsable de su entrega y llevarla al buzón electoral”, dijo Rebeca.

Cuenta que su vecina perdió un día entero en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México tratando de encontrar la manera de votar desde allá, pero todo fue inútil ya que no había manera de hacerlo.

“Ella tiene una casa en Sacramento, y recibió la boleta por correo, se la enviaron a la Ciudad de México, la llenó con su voto, la firmó y me pidió a mi entregarla”, dijo Rebeca.

“Estoy contenta y me da mucho gusto poder ayudarla, porque mi vecina es una gente responsable de lo que pasa en su país, y siempre está muy informada”, agregó.

Rebeca Arellano muestra la boleta electoral que su vecina y amiga María Bowers le ha pedido entregar. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El martes 4 de noviembre se celebrará en California, la elección especial en la que los votantes tendrán que responder con un sí o un no, a una sola pregunta planteada por la proposición 50.

Esta medida pide a los votantes que desechen temporalmente las líneas de los distritos congresionales trazados independientemente del estado a favor de nuevos mapas divididos para ayudar a los demócratas a ganar cinco escaños seguros adicionales.

Se trata de una respuesta al estado de Texas, donde los republicanos consiguieron cinco distritos nuevos a su favor a principios de este año.

“Todos estamos confundidos sobre lo que se va a votar el martes 4 de noviembre. El grueso del votante no entiende lo que está pasando. Pero es crucial votar porque está en juego nuestra representación futura como latinos” dijo Lucero, quien pidió no dar su nombre completo porque trabajaba para la legislatura estatal de California, y quien votó hace varias semanas.

“Me da mucha esperanza que esta iniciativa sea aprobada”, dijo Lucero.

Recordó que es una votación con una sola pregunta, y aquellos que no han enviado su boleta, les recordó que como ya está cerca la votación, es mejor entregarla en un centro de votación; o si la llevan al correo asegurarse que tenga el sello postal a más tardar el martes, para que su voto pueda ser contado.

Quienes están a favor indican que la Proposición 50 (Ley de Respuesta al Fraude Electoral) aprueba mapas temporales de distritos congresionales de emergencia para contrarrestar el plan de Donald Trump de manipular las elecciones al Congreso del próximo año y reafirma el compromiso de California con la redistribución de distritos independiente y no partidista después del próximo censo.

Los que están en contra y piden votar no, señalan que la Proposición 50 fue redactada por políticos, para políticos.

“Desmantela las garantías que aseguran elecciones justas, elimina los requisitos para mantener la cohesión de las comunidades locales y suprime las protecciones al votante que prohíben los mapas diseñados para favorecer a los partidos políticos”, dijeron.

Un comunicado publicado este fin de semana por la empresa de análisis de datos Political Data Inc. indicó que el 26% de las papeletas enviadas a los votantes de California fueron devueltas entre el 6 y el 31 de octubre.

Lo que significa que se han recibido más de 5. 9 millones de votos en la elección especial de California para aprobar o rechazar la Proposición 50.

En total, se enviaron por correo casi 23 millones de papeletas a los votantes registrados.

Nadia Abrica dirige a un grupo de voluntarios para animar al voto en la elección del 4 de noviembre. (Cortesía Nadia Abrica)

Preocupa baja participación

Nadia Abrica, organizadora de la comunidad, dijo que desafortunadamente los latinos no están saliendo a votar, por lo que el voto latino en esta elección especial se ve muy bajo.

“Apenas entre el 23 y 24% de los votantes en general han depositado su voto. Es una cifra muy baja; y aunque dicen que esta medida la vamos a aprobar con la mano en la cintura, estamos temblando porque la gente no está saliendo a votar”, dijo.

La organizadora señaló que este domingo 170 voluntarios se ofrecieron para tocar puertas de los votantes en el Valle de San Fernando.

“La finalidad es animarlos a que voten; y lo que si es impresionante es la gran cantidad de voluntarios que han surgido para motivar a los electores a participar”.

Abrica, quien está a favor de la proposición 50, dijo que la votación del martes es una oportunidad de ponerle un alto a Trump para que no siga marginando a la comunidad latina, y amarrarle las manos para que no siga haciendo daño.

“A los latinos que votaron por Trump y lo hicieron ganar, les decimos que este es el momento para corregir su error porque ni siquiera la economía está mejor ni los precios han bajado como él prometió”.

Voluntarios del Valle de San Fernando. (Cortesía Brisa Marlene)

Número récord de registrados

La secretaria de estado Shirley Weber reveló que hasta el 20 de noviembre, se habían anotado para votar, un número récord de 23,093,274 californianos.

“Estas cifras nos indican que los californianos siguen profundamente comprometidos con la construcción de su futuro”, afirmó la secretaria Weber.

La secretaria Weber pidió a los votantes de las minorías salir a las urnas en la elección especial.

“Deben participar para tener voz e influir en su vida y la de sus hijos. Asegúrense de que su voz se escuche”, dijo.

Los votantes californianos elegibles que no se hayan registrado para votar y deseen votar en la Elección Especial Estatal del 4 de noviembre de 2025 pueden hacerlo a través de “Same Day” or “Conditional” voter registration.

Los votantes pueden consultar su estado electoral en voterstatus.sos.ca.gov y pueden registrarse para rastrear su boleta en Where’s My Ballot?

Apoyo abrumador

Según la última encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California, el 56% de los votantes votaría sí a la Proposición 50, mientras que solo el 43% votaría no.

“El 68% de las personas dijeron que el resultado era muy importante para ellas. Es el porcentaje más alto que he visto en los últimos 20 años, desde que hago esta pregunta”, dijo Mark Baldassare, quien dirigió la encuesta estatal.

Otra encuesta, publicada el jueves por el Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley, muestra una diferencia aún mayor: el 60% votó a favor de la Proposición 50 y solo el 38% en contra.

Según los primeros resultados del voto por correo, el 30% de los demócratas y el 28% de los republicanos ya han emitido su voto.

Esto representa más de tres millones de votos de un total de 10.3 millones de papeletas enviadas por correo a los demócratas. En el caso de los republicanos, la cifra asciende a más de 1.6 millones de votos de un total de 5.8 millones de papeletas enviadas por correo.

La participación de los votantes independientes es del 18%, lo que equivale a 1.2 millones de papeletas devueltas de un total de 6.8 millones enviadas por correo.