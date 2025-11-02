Sube a 28 los muertos en Jamaica tras el paso del huracán Melissa

La cifra de muertos por el paso del huracán Melissa por Jamaica aumentó al menos a 28, de acuerdo con el más reciente reporte de víctimas proporcionado por el Gobierno este domingo (02.11.2025). La Oficina del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, indicó a través de un comunicado que aún están verificando “informes adicionales sobre posibles muertos”.

La última cifra de víctimas mortales ofrecida por las autoridades era de 19, pero estos datos van actualizándose a medida que los equipos de emergencia logran llegar a las áreas que quedaron aisladas tras el huracán. “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y comunidades que lloran la pérdida de sus seres queridos”, expresó la Oficina del Primer Ministro en su nota.

La Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias, la Policía, la Fuerza de Defensa de Jamaica y el Ministerio de Salud coordinan el proceso de recuperación de cuerpos y verificación. El Gobierno afirmó que proporcionará más información a medida que avance la verificación y las operaciones de recuperación en los próximos días, tras el paso de Melissa, que golpeó al país convertido en un huracán de categoría 5.

Golpe devastador

El oeste de la isla, donde tocó tierra el huracán, es el área más damnificada, en concreto los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James. En Black River, la capital de Saint Elizabeth, está previsto que comiencen en esta jornada los trabajos para establecer un hospital de campaña, una medida que se va a tomar asimismo en los próximos días en otras zonas afectadas.

Melissa causó en Jamaica daños catastróficos en viviendas e infraestructura crítica como hospitales y carreteras, dejando comunidades destruidas y aisladas. Si bien las autoridades siguen evaluando los daños, expertos afirman que es evidente que el paso del huracán, uno de los más potentes que ha tocado tierra, causó un golpe devastador a decenas de miles de pescadores y agricultores jamaicanos que alimentan s sus familias y comunidades cercanas.

Se estima, asimismo, que un impacto similar se sentirá en Cuba y Haití.