Diez heridos en un ataque con arma blanca en un tren que se dirigía a Londres

Diez personas resultaron heridas, nueve de ellas con heridas de gravedad, tras un ataque múltiple con arma blanca la noche del sábado en un tren con destino a Londres.

La policía antiterrorista de Reino Unido participa en la investigación del suceso, que tuvo lugar en un trayecto desde la estación de Doncaster, en el centro de Reino Unido, hacia la de King’s Cross de la capital.

Diez personas fueron trasladadas al hospital, de las que nueve tendrían heridas que que ponen su vida en riesgo, anunció la Policía de Transporte Británica (BTP por sus siglas en inglés).

El ataque se produjo antes de la llegada del tren a la estación de Huntingdon, al noroeste de Cambridge y unos 120 kilómetros al norte de Londres.

Qué se sabe

La BTP, encargada de la seguridad en trenes y estaciones, comunicó que dos personas fueron arrestadas en relación con los hechos y puestas bajo custodia.

El suceso “se ha declarado como incidente mayor y la unidad antiterrorista está apoyando nuestra investigación mientras trabajamos para establecer las circunstancias y la motivación de este suceso”, indicó.

Las autoridades confirmaron que no hubo fallecidos, y por el momento no han divulgado información sobre la identidad de los heridos ni de los detenidos.

Los servicios de emergencia -entre ellos agentes armados y helicópteros médicos- acudieron de inmediato cuando el convoy llegó a la estación de Huntingdon.

Imágenes difundidas desde el lugar mostraron a policías con trajes forenses y un perro rastreador en el andén.

Getty Images: La policía desplegó un amplio operativo.

Según la Policía de Cambridgeshire, que también respondió al suceso, los agentes armados fueron alertados a las 19:39 hora local y acudieron rápidamente a la estación de Huntingdon.

Los dos sospechosos fueron detenidos allí mismo.

Durante la respuesta inicial, las fuerzas de seguridad activaron el código interno que indica un posible “ataque terrorista en curso”, pero más tarde lo retiraron.

Por el momento no han ofrecido información que pueda arrojar luz sobre el posible motivo del ataque.

“Estamos realizando averiguaciones urgentes para determinar lo ocurrido, y podría llevar tiempo confirmar más detalles”, declaró el superintendente de la policía Chris Casey, en declaraciones recogidas por la agencia AP.

Agregó que “en esta fase inicial, no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”.

Escenas de terror

Testigos presenciales describieron escenas de pánico cuando el tren llegó a Huntingdon.

Dean McFarlane, empleado del metro de Londres que se encontraba en el andén, relató a BBC Look East que vio llegar el tren con un pasajero herido a bordo.

Vi a varias personas corriendo por el andén sangrando, uno de ellos completamente cubierto de sangre con una camisa blanca”, declaró.

Explicó que trató de ayudar a quienes sufrían ataques de pánico y pidió a otros pasajeros que abandonaran la estación.

La rápida actuación policial permitió contener el incidente una vez que el tren llegó a la estación.

A lo largo de la noche, los investigadores trabajaron en el lugar recogiendo pruebas, mientras la zona permanecía acordonada.

Getty Images: Las autoridades investigan la causa del suceso.

Las primeras reacciones

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su solidaridad con las víctimas.

“Mis pensamientos están con todos los afectados por este horrible incidente, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, afirmó haber escuchado “descripciones horrendas de lo ocurrido en el tren”, en palabras recogidas por AP.

La compañía London North Eastern Railway (LNER), que opera la línea principal de la costa este del Reino Unido, confirmó que el ataque tuvo lugar a bordo de uno de sus trenes y pidió a los pasajeros evitar viajar debido a las “graves interrupciones” ocasionadas por la investigación.

Mientras tanto, el tráfico ferroviario en la línea Doncaster-Londres King’s Cross continuaba interrumpido este domingo a la espera de la reapertura de la estación y de que concluyeran las pesquisas.

Las autoridades reiteraron que la investigación sigue abierta y pidieron a la población evitar difundir rumores o especulaciones sobre las causas del ataque.

“Estamos plenamente comprometidos en esclarecer lo ocurrido y en garantizar la seguridad de todos los pasajeros”, señaló la Policía de Transporte Británica.

El suceso ocurre en un momento delicado en torno a la seguridad pública en Reino Unido, donde la policía mantiene activa la cooperación con las unidades antiterroristas para evaluar la naturaleza de este tipo de ataques antes de descartar cualquier motivación extremista.

