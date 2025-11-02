Houston: pronóstico del tiempo para este domingo 2 de noviembre

El clima en Houston, Texas, para este domingo 2 de noviembre se desarrollará con cielos sin presencia alguna de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:36 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:34 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Pero también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

