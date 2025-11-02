Messi anotó agónico gol, pero Nashville evita la eliminación al forzar tercer partido: 2-1

Ni el golazo del astro argentino Lionel Messi pudo evitar que Nashville SC se impusiera 2-1 y alargara a un tercer juego de los playoffs el próximo sábado en el Chase Stadium contra Inter Miami, para definir al ganador de esta serie en la eliminatoria rumbo al título de la MLS.

Lionel se despachó con una gran anotación en un disparo de zurda a primer poste, pero no fue suficiente para definir la serie en dos juegos, después de que el equipo de la Florida se había impuesto 3-1 la semana pasada al abrir la eliminatoria.

NOT. OVER. YET.



Messi strikes to pull one back! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/o6vAOEvBAj — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2025

Ahora, con los goles de Sam Surridge, de penalti, y de Josh Bauer, el cuadro del estado de Tennessee, lograron imponerse a la complicada oncena de las Garzas que son los favoritos, pero no se puede ignorar la complejidad de Nashville.

La anotación del líder de la selección de Argentina fue el tercer gol en estos ‘playoffs’ y alcanzó los cuarenta en el presente año, después de que en la presente temporada la famosa Pulga fue el máximo artillero de la MLS con 29 goles.

El duelo entre ambos equipos representó la tercera ocasión que se enfrentan en un lapso de 15 días, después de que en el Decisión Day y en el primer juego del playoffs se vieron las caras, así como el encuentro de este sábado.

ADVANTAGE DOUBLED. ⚡️



Josh Bauer slides it home for @NashvilleSC just before the break! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/SvRKtXRQ8R — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2025

El Nashville tuvo la gran motivación de su público para tomar una ventaja de dos goles con las anotaciones de Surridge, quien transformó con seguridad una pena máxima, y de Bauer, que aprovechó un rebote en el área de penalti tras una jugada a balón parado.

Pero Inter Miami no se podrá quejar por falta de opciones, ya que Luis Suárez estrelló un balón en un poste en la primera mitad y luego Messi tuvo hasta el alargue el gol que recortó la distancia, pero no evitó el tropiezo en el segundo juego de la eliminatoria.

Desafortunadamente, Messi, no puso seguir festejando la renovación de su contrato con el Inter Miami hasta 2028, lleva 74 goles con la camiseta del club de Florida, al que llegó en 2023.

Can't start any better, @NashvilleSC!



Sam Surridge buries the penalty to open the scoring in Game Two.



📺 Apple TV: https://t.co/FYH8mmrG9k // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/JMN22QELMm — Major League Soccer (@MLS) November 1, 2025

Este resultado hace revivir los fantasmas de la pasada temporada para el Inter Miami con Gerardo ‘Tata’ Martino en el banquillo al ser eliminados por el Atlanta United, cuando se impuso en el primer juego en casa al equipo de Georgia, después perdió el segundo en el Mercedes Benz Stadium y fueron eliminados en un tercer juego en el Chase Stadium, en un gran fracaso para las Garzas que le costó el trabajo al técnico argentino.

