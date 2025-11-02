Secretario del Tesoro confía que subsidios para alimentos podrían reactivarse el miércoles

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló el domingo que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) podrían reanudarse esta misma semana.

“Hay un proceso que debe seguirse, así que tenemos que averiguar cuál es ese proceso”, dijo Bessent a CNN “El presidente Trump quiere asegurarse de que la gente reciba sus beneficios alimentarios”.

Bessent señaló la publicación del presidente Trump en Truth Social el viernes, en la que anunciaba que había pedido al tribunal “que aclare cómo se puede financiar legalmente el SNAP lo antes posible”.

“El presidente Trump acaba de admitir que está muy ansioso por que esto se concrete”, dijo Bessent. “Y tiene que pasar por los tribunales. Los tribunales siguen poniendo trabas”.

El sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indicó que se han agotado los fondos para emitir estos fondos debido al cierre del gobierno, incluso, en su web responsabilizó a los demócratas del Senado por la falta de emisión de los beneficios, que comenzó el sábado.

“Los demócratas del Senado han votado trece veces en contra de financiar el programa de cupones de alimentos, también conocido como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)”, se lee en la página. “En resumen, los fondos se han agotado. Por el momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre”.

El actual cierre Federal, que hoy está en su trigésimo tercer día y apunta a que podría convertirse en el más largo de la historia de EE.UU., viene dado por el enroque entre demócratas y republicanos en el Senado para aprobar nuevos presupuestos que reabran el Gobierno ligados a la aprobación o no de ayudas para los seguros sanitarios.

Según analistas, aún si el gobierno de Trump cumple con las órdenes de garantizar que los beneficios del SNAP se paguen al menos parcialmente, aún no está claro cuándo millones de familias recibirán realmente su ayuda. Y cualquier alivio sería una solución temporal debido al cierre parcial del gobierno.

Las demócratas exigen que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar una partida presupuestaria provisional que levante el cierre, se prolonguen los subsidios al programa de seguros de salud asequibles Obamacare que caducan a final de año, mientras que los conservadores piden reabrir primero la Administración y negociar después sobre los ayudas.

