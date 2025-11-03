window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, lunes 3 de noviembre de 2025

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a las alertas de tránsito en Los Ángeles, ya que algunas calles presentan cierres parciales y demoras

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico.

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Crédito: Vince360 | Shutterstock

Por  La Opinión

Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este lunes 3 de noviembre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.

Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.

Calles cerradas hoy en Los Ángeles

  • US-101 South: Cerrado en la rampa de salida entre Hollywood Freeway (Ruta 101) y Temple St (Los Ángeles).
  • US-101 North: Cerrado en la rampa de entrada entre Temple St y Hollywood Freeway (Ruta 101) (Los Ángeles).
  • SR-60 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway (Ruta 60) (Los Ángeles).
  • SR-47 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd (Los Ángeles).
  • SR-47 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Gaffey St y Ruta 47 Freeway (Los Ángeles).
  • SR-39 Norte/Sur: Cerrado entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway (Ruta 2) (Los Ángeles).
  • SR-2 Norte: Cerrado en el conector entre Glendale Freeway (Ruta 2) y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
  • SR-14 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue K (Los Ángeles).
  • SR-14 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M (Los Ángeles).
  • SR-14 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Tenth Street West (Los Ángeles).
  • SR-14 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
  • SR-14 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
  • SR-14 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue J y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
  • SR-14 Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
  • SR-14 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
  • SR-14 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
  • SR-118 Oeste: Cerrado en la rampa de salida entre Ronald Reagan Freeway (Ruta 118) y Glenoaks Blvd (Los Ángeles).
  • I-710 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Anaheim St (Los Ángeles).
  • I-710 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1) (Los Ángeles).
  • I-710 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
  • I-710 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
  • I-710 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
  • I-710 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Wardlow Rd y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
  • I-710 Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
  • I-710 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
  • I-710 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en el conector entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Freeway (Ruta 2) (Los Ángeles).
  • I-5 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd (Los Ángeles).
  • I-5 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Blvd (Los Ángeles).
  • I-5 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Griffith Park Dr (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Hasley Canyon Rd (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lake Hughes Rd (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lyons Ave (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Magic Mountain Parkway (Ruta 126) (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Rye Canyon Rd (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Templin Highway (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Truck Break Inspection (Los Ángeles).
  • I-5 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
  • I-5 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Euclid Ave y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
  • I-5 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
  • I-5 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Magic Mountain Parkway (Ruta 126) y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
  • I-5 Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
  • I-5 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Lyons Ave y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
  • I-405 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre San Diego Freeway (Ruta 405) y Imperial Highway (Los Ángeles).
  • I-210 Oeste: Cerrado en la rampa de salida entre Foothill Freeway (Ruta 210) y Marengo Ave (Los Ángeles).
  • I-210 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
  • I-210 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Baldwin Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
  • I-210 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Lake Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
  • I-210 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
  • I-210 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Lincoln Blvd / Howard Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
  • I-210 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
  • I-110 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Harbor/Pasadena Freeways (Ruta 110) y 6th Street (Los Ángeles).
  • I-110 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Harbor/Pasadena Freeways (Ruta 110) y Temple St (Los Ángeles).
  • I-110 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Harbor/Pasadena Freeways (Ruta 110) y 6th Street (Los Ángeles).
  • I-10 Este: Cerrado en la rampa de salida entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19) (Los Ángeles).
  • I-10 Oeste: Cerrado en la rampa de salida entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19) (Los Ángeles).
  • I-105 Este: Cerrado en la rampa de salida entre Century Freeway (Ruta 105) y Central Ave (Los Ángeles).
  • I-105 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Wilmington Ave y Century Freeway (Ruta 105) (Los Ángeles).
  • SR-91 Norte/Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Lakeview Ave y Artesia Freeway (Ruta 91) (Orange).
  • SR-73 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Glenwood Dr/Pacific Park Dr y Ruta 73 (Orange).
  • SR-55 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Dyer Rd y Costa Mesa Freeway (Ruta 55) (Orange).
  • SR-22 Este: Cerrado en la rampa de salida entre Garden Grove Freeway (Ruta 22) y Harbor Blvd (Orange).
  • I-215 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Ruta 215 y University Ave (Riverside).
  • I-10 Oeste: Cerrado en la rampa de salida entre Ruta 10 y Sunset Ave (Riverside).
  • SR-38 Este/Oeste: Cerrado entre Angelus Maintenance Station y Hill Ranch Rd (San Bernardino).
  • I-10 Este: Cerrado en la rampa de salida entre Ruta 10 y Ford St (San Bernardino).

Recomendaciones para moverte por Los Ángeles

Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.

