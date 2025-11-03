Alertas de tránsito en Los Ángeles hoy, lunes 3 de noviembre de 2025
Conductores y peatones deben mantenerse atentos a las alertas de tránsito en Los Ángeles, ya que algunas calles presentan cierres parciales y demoras
Autoridades locales y servicios de movilidad emiten nuevas alertas de tránsito en Los Ángeles para este lunes 3 de noviembre de 2025, con reportes de congestión en varios puntos clave de la ciudad.
Conductores y peatones deben mantenerse atentos a los avisos viales, ya que algunas avenidas presentan cierres parciales y demoras por obras, accidentes o eventos programados, de acuerdo con el servicio de información Southern California 511.
Calles cerradas hoy en Los Ángeles
- US-101 South: Cerrado en la rampa de salida entre Hollywood Freeway (Ruta 101) y Temple St (Los Ángeles).
- US-101 North: Cerrado en la rampa de entrada entre Temple St y Hollywood Freeway (Ruta 101) (Los Ángeles).
- SR-60 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Diamond Bar Blvd y Pomona Freeway (Ruta 60) (Los Ángeles).
- SR-47 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Ruta 47 Freeway y Harbor Blvd (Los Ángeles).
- SR-47 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Gaffey St y Ruta 47 Freeway (Los Ángeles).
- SR-39 Norte/Sur: Cerrado entre 2 millas al norte de Crystal Lake Rd y Angeles Crest Highway (Ruta 2) (Los Ángeles).
- SR-2 Norte: Cerrado en el conector entre Glendale Freeway (Ruta 2) y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
- SR-14 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue K (Los Ángeles).
- SR-14 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Avenue M (Los Ángeles).
- SR-14 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Antelope Valley Freeway (Ruta 14) y Tenth Street West (Los Ángeles).
- SR-14 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
- SR-14 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
- SR-14 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue J y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
- SR-14 Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Rancho Vista Blvd y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
- SR-14 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue K y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
- SR-14 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Avenue M y Antelope Valley Freeway (Ruta 14) (Los Ángeles).
- SR-118 Oeste: Cerrado en la rampa de salida entre Ronald Reagan Freeway (Ruta 118) y Glenoaks Blvd (Los Ángeles).
- I-710 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Anaheim St (Los Ángeles).
- I-710 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Long Beach Freeway (Ruta 710) y Pacific Coast Highway (Ruta 1) (Los Ángeles).
- I-710 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
- I-710 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
- I-710 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
- I-710 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Wardlow Rd y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
- I-710 Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Pacific Coast Highway (Ruta 1) y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
- I-710 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Anaheim St y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
- I-710 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Willow St y Long Beach Freeway (Ruta 710) (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en el conector entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Freeway (Ruta 2) (Los Ángeles).
- I-5 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd (Los Ángeles).
- I-5 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Glendale Blvd (Los Ángeles).
- I-5 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Griffith Park Dr (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Calgrove Blvd (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Hasley Canyon Rd (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lake Hughes Rd (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Lyons Ave (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Magic Mountain Parkway (Ruta 126) (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Rye Canyon Rd (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Templin Highway (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Golden State Freeway (Ruta 5) y Truck Break Inspection (Los Ángeles).
- I-5 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
- I-5 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Euclid Ave y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
- I-5 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Hasley Canyon Rd y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
- I-5 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Magic Mountain Parkway (Ruta 126) y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Calgrove Blvd y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
- I-5 Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Lake Hughes Rd y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
- I-5 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Lyons Ave y Golden State Freeway (Ruta 5) (Los Ángeles).
- I-405 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre San Diego Freeway (Ruta 405) y Imperial Highway (Los Ángeles).
- I-210 Oeste: Cerrado en la rampa de salida entre Foothill Freeway (Ruta 210) y Marengo Ave (Los Ángeles).
- I-210 Este: Cerrado en la rampa de entrada entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
- I-210 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Baldwin Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
- I-210 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Lake Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
- I-210 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
- I-210 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Lincoln Blvd / Howard Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
- I-210 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Santa Anita Ave y Foothill Freeway (Ruta 210) (Los Ángeles).
- I-110 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Harbor/Pasadena Freeways (Ruta 110) y 6th Street (Los Ángeles).
- I-110 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Harbor/Pasadena Freeways (Ruta 110) y Temple St (Los Ángeles).
- I-110 Sur: Cerrado en la rampa de salida entre Harbor/Pasadena Freeways (Ruta 110) y 6th Street (Los Ángeles).
- I-10 Este: Cerrado en la rampa de salida entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19) (Los Ángeles).
- I-10 Oeste: Cerrado en la rampa de salida entre San Bernardino Freeway (Ruta 10) y Rosemead Blvd (Ruta 19) (Los Ángeles).
- I-105 Este: Cerrado en la rampa de salida entre Century Freeway (Ruta 105) y Central Ave (Los Ángeles).
- I-105 Oeste: Cerrado en la rampa de entrada entre Wilmington Ave y Century Freeway (Ruta 105) (Los Ángeles).
- SR-91 Norte/Sur: Cerrado en la rampa de entrada entre Lakeview Ave y Artesia Freeway (Ruta 91) (Orange).
- SR-73 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Glenwood Dr/Pacific Park Dr y Ruta 73 (Orange).
- SR-55 Norte: Cerrado en la rampa de entrada entre Dyer Rd y Costa Mesa Freeway (Ruta 55) (Orange).
- SR-22 Este: Cerrado en la rampa de salida entre Garden Grove Freeway (Ruta 22) y Harbor Blvd (Orange).
- I-215 Norte: Cerrado en la rampa de salida entre Ruta 215 y University Ave (Riverside).
- I-10 Oeste: Cerrado en la rampa de salida entre Ruta 10 y Sunset Ave (Riverside).
- SR-38 Este/Oeste: Cerrado entre Angelus Maintenance Station y Hill Ranch Rd (San Bernardino).
- I-10 Este: Cerrado en la rampa de salida entre Ruta 10 y Ford St (San Bernardino).
Recomendaciones para moverte por Los Ángeles
Los Ángeles es una de las ciudades más transitadas de Estados Unidos, especialmente durante las horas pico. Para evitar embotellamientos y moverte con mayor previsibilidad, se recomienda usar aplicaciones como Google Maps o Waze, que ofrecen rutas alternativas en tiempo real y actualizaciones sobre incidentes viales.