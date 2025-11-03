Cuáles son los días festivos de noviembre en EE.UU.

Este 2025 ha regristrado 9 de los 11 días festivos federales que Estados Unidos reconoce, incluyendo el Juneteenth o Día de la Emancipación, el cual se celebró el pasado 19 de junio. En este mes de noviembre hay dos feriados más que marca el calendario.

Durante los días festivos federales, la mayoría de oficinas gubernamentales y algunas compañías privadas permanecen cerradas, una decisión que en muchos casos depende de cada empleador.

Cuáles son los festivos federales de noviembre

El primero es el Día de los Veteranos, que se celebra el 11 de noviembre para honrar a las personas que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Originalmente, se llamó “Día del Armisticio” para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Sin embargo, en 1954 se modificó para incluir a todos los veteranos, indistintamente del conflicto para el que sirvieran.

El segundo festivo federal de noviembre es el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day, que tradicionalmente se celebra en el cuarto jueves del mes. Para este 2025 será el 27 noviembre.

Después de ambos feriados, solo restará uno en el calendario: el 25 de diciembre (Navidad).

De acuerdo con el Departamento del Trabajo de EE.UU., la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA) protege el derecho de los empleados a recibir pago por horas extras o festivos, según indiquen las condiciones de cada empresa y los contratos de cada trabajador.

