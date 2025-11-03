Cumbre de las Américas en R. Dominicana se aplaza por “divergencias” que impiden diálogo

La Cancillería de la República Dominicana anunció este lunes que pospone para 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana.

​”Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas”, detalló el ente tras consultas con sus principales socios, incluido Estados Unidos.

“En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe”, explicó la Cancillería dominicana en un comunicado.

Sin embargo, este “aplazamiento” también coincide con la acción militar de Estados Unidos en la región, donde ha hundido numerosas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que asegura están relacionadas con el narcotráfico, sin mostrar pruebas de ello, pero con un saldo de al menos 65 personas muertos a medida que crece la tensión en la región, especialmente con Venezuela y Colombia.

Tras el anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este lunes que Estados Unidos “apoya plenamente la decisión de posponer” la Cumbre de las Américas anunciada por República Dominicana, el país anfitrión, y confió en poder organizar un encuentro “productivo” en 2026.

En un comentario en X, Rubio trasladó el agradecimiento del Gobierno de Donald Trump al del presidente dominicano, Luis Abinader, por su “amistad y disposición para acoger la Cumbre de las Américas”, que se iba a celebrar a comienzos del próximo mes en Punta Cana.

“Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y continuar trabajando junto a la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que estará enfocado en el fortalecimiento de las alianzas y reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos”, indicó Rubio en su breve comunicado.

Este anuncio se da a un mes de que el gobierno dominicano declinó invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a fin de favorecer “la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro”, lo que generó críticas y la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su colega de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cita.

“Este aplazamiento conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan”, dijo la Cancillería.

