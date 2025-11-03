Dos niñas resultan heridas al caer de una rueda de la fortuna en festival de Louisiana

Dos niñas menores de 13 años fueron hospitalizadas luego de ser arrojadas desde una rueda de la fortuna durante el Festival de la Cosecha en False River, celebrado el sábado en New Roads, Louisiana, informaron las autoridades locales.

El sheriff de la parroquia de Pointe Coupée, René Thibodeaux, explicó que el accidente ocurrió alrededor del mediodía, a unas 40 millas al noroeste de Baton Rouge. Ambas menores fueron trasladadas a hospitales de la zona, y una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero debido a la gravedad de sus heridas.

“Nuestros corazones están con las familias”

“Nuestros corazones están con las familias y nuestras oraciones están con ellas”, expresó el sheriff Thibodeaux tras el incidente, sin ofrecer detalles sobre el estado de salud actual de las niñas.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Louisiana confirmó en un comunicado que está investigando activamente el accidente, ocurrido cuando dos pasajeras cayeron de una atracción de rueda de la fortuna durante el evento.

Testigos relatan el momento del accidente

Una testigo, Madison Fields, contó a la filial local de ABC, WBRZ, que el cubo en el que viajaban las niñas se volcó tras engancharse en los cables de la estructura.

“Se enganchó en los cables, se inclinó y las dos chicas cayeron”, relató. “Oí un golpe fuerte, como el de un cuerpo cayendo al suelo”.

Fields agregó que una de las menores cayó de bruces y que ella misma tenía previsto subir a la noria antes del accidente.

“Fue triste y perturbador, porque, ¿y si me hubiera pasado a mí?”, dijo.

Las autoridades locales y estatales permanecen en el lugar realizando inspecciones de seguridad para determinar qué causó el fallo en la atracción y si cumplía con las normas de operación.

Sigue leyendo:

–Sujeto mata al menos 10 al manejar sobre multitud en festejo de Año Nuevo en New Orleans

–Identifican al sospechoso del ataque en New Orleans como un estadounidense nacido en Texas

–Biden condena ataque en New Orleans: “No hay justificación para la violencia”