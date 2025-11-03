El tiempo de hoy en Dallas, Texas para este lunes 3 de noviembre

Durante la noche, la temperatura será de 54 grados Fahrenheit (12ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:47 h y el crepúsculo será a las 17:35 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 59 y los 79 grados Fahrenheit (15 y 26 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

