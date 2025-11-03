Fiesta convocada en redes termina en tiroteo en Ohio: la casa había sido rentada por Airbnb

Un tiroteo se desató la madrugada del domingo en una vivienda alquilada a través de Airbnb, donde decenas de adolescentes se habían reunido para una fiesta de cumpleaños promovida en redes sociales. El hecho dejó al menos nueve heridos en Bath Township, una localidad situada a unos 24 kilómetros al noroeste de Akron, Ohio.

El jefe de policía, Vito Sinopoli, informó en rueda de prensa que el incidente ocurrió alrededor de las 12:15 a.m. y describió la escena como “caótica”, con personas huyendo del lugar mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas.

Aún no se ha determinado la gravedad de las heridas. Una de las víctimas podría no haber sido alcanzada por disparos, sino lesionada al caer durante el pánico, añadió Sinopoli.

La mayoría de los asistentes eran menores de edad

El funcionario señaló que la residencia se había alquilado mediante Airbnb, a pesar de que las ordenanzas locales prohíben los alquileres a corto plazo. La mayoría de los asistentes eran menores de 18 años, y entre las víctimas podría haber tanto adolescentes como adultos.

“La comunidad de Bath Township sufrió un acto de violencia trágico y sin sentido esta madrugada”, lamentó Sinopoli, quien añadió que por el momento no hay detenidos ni se ha determinado cuántas personas dispararon.

Airbnb suspendió el anuncio y la cuenta del arrendatario

En un comunicado emitido el domingo, Airbnb aseguró que las “reuniones no autorizadas y que alteren el orden público” están prohibidas y anunció la suspensión inmediata del anuncio del alojamiento, así como la eliminación de la cuenta de la persona que lo reservó.

“Nos duele profundamente este acto sin sentido de violencia armada, y nuestros pensamientos están con las víctimas heridas y todos los afectados”, expresó la compañía, que afirmó estar cooperando con la policía local.

Antecedentes y medidas de prevención

El jefe Sinopoli recordó que en 2017 ocurrió un hecho similar en otra casa alquilada mediante Airbnb en Bath Township, donde un hombre resultó herido de bala durante una fiesta.

El reciente tiroteo coincide con el despliegue, días atrás, de una nueva tecnología de inteligencia artificial “antifiestas” implementada por Airbnb en Estados Unidos y Canadá, diseñada para detectar y bloquear reservas con riesgo de uso indebido.

Según la empresa, el sistema analiza factores como la duración de la reserva, la distancia entre el huésped y la propiedad, y la hora de la solicitud. Solo el año pasado, estas medidas impidieron 38,000 reservas en Estados Unidos y 6,300 en Canadá.

Airbnb mantiene una prohibición global de fiestas

La compañía impuso en 2022 una prohibición mundial permanente a las fiestas, tras varios incidentes de violencia en inmuebles alquilados a través de la plataforma.

“Las políticas firmes deben complementarse con una aplicación estricta de la ley”, había señalado entonces Airbnb, destacando que las medidas buscan evitar tanto las fiestas no autorizadas como los eventos masivos en propiedades privadas.

