Google Chrome se actualiza a lo grande: ahora rellena tu licencia de conducir y pasaporte por ti

Google Chrome acaba de lanzar una actualización que promete eliminar una de las tareas más tediosas de nuestra vida digital: rellenar formularios. Si eres de los que suspira cada vez que una web te pide el número de pasaporte o los datos de tu coche, prepárate para una buena noticia. El navegador más popular del mundo ahora es capaz de autocompletar tu pasaporte, licencia de conducir y hasta el registro de tu vehículo, haciendo que estos procesos sean cuestión de un par de clics.

Se acabó el tener que buscar la cartera o rebuscar en la guantera del coche para encontrar esa información. Esta nueva función se integra en la herramienta de autocompletar que ya conocíamos para direcciones, contraseñas y datos de pago, pero la lleva a un nivel completamente nuevo de comodidad. La actualización ya está disponible a nivel mundial y en todos los idiomas, por lo que probablemente ya puedas empezar a usarla.

Tu asistente personal para los trámites online

La función de autocompletar de Chrome no es nueva, pero esta mejora es un salto cualitativo importante. Hasta ahora, nos ahorraba tiempo con información básica como nombres, correos electrónicos o tarjetas de crédito. Sin embargo, Google ha decidido ir un paso más allá para ayudarnos con esos formularios más complejos y específicos que suelen aparecer en páginas de aerolíneas, agencias de alquiler de coches o trámites gubernamentales.

Con la nueva versión, los usuarios de Chrome en escritorio que tengan activada la función de “autocompletar mejorado” verán cómo el navegador les ofrece rellenar automáticamente campos como:

Número de pasaporte



Número de licencia de conducir



Información del vehículo (matrícula, número de bastidor o VIN)

Esto es posible gracias a que Google ha mejorado la capacidad de Chrome para comprender formularios con formatos complejos y variados, lo que se traduce en una mayor precisión a la hora de colocar cada dato en su casilla correspondiente. Se acabaron los errores de autocompletado o los campos que se quedan en blanco porque el navegador no “entendía” lo que se le pedía. Esta mejora es especialmente útil en formularios largos y tediosos, como solicitudes de empleo o registros en portales oficiales.

¿Es seguro guardar información tan sensible?

La primera pregunta que a todos nos viene a la mente es sobre la seguridad. ¿Es buena idea confiarle a nuestro navegador datos tan personales como el número de pasaporte? Google asegura que sí y ha puesto varias capas de seguridad para proteger nuestra información.

En primer lugar, Chrome solo guarda estos datos si tú le das permiso explícito. Cuando rellenes un formulario con esta información por primera vez, el navegador te preguntará si quieres guardarla para futuras ocasiones. Si aceptas, esa información se almacena de forma local y se asocia a tu cuenta de Google.

En segundo lugar, y aquí viene lo más importante, toda la información se protege mediante encriptación. Esto significa que los datos no se guardan en texto plano, sino que están codificados para que nadie pueda acceder a ellos sin autorización. Además, antes de que Chrome rellene automáticamente un campo con información sensible, te pedirá una confirmación, ya sea mediante la contraseña de tu cuenta o algún método biométrico si tu dispositivo lo permite. Así, tú siempre tienes el control final sobre cuándo y dónde se utiliza tu información.

El futuro de Chrome es la inteligencia artificial

Esta actualización no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia mucho más grande de Google para hacer de Chrome un navegador más inteligente y proactivo, especialmente ante la creciente competencia de nuevos navegadores basados en inteligencia artificial.

En los últimos meses, hemos visto cómo Google ha integrado su IA Gemini directamente en Chrome para usuarios de Mac y Windows en Estados Unidos, una función que antes estaba limitada a suscriptores de pago. La compañía también ha anunciado planes para añadir capacidades “agentivas” a Chrome en el futuro, lo que significa que el navegador podría realizar tareas complejas por sí solo con una simple instrucción.

Otras mejoras recientes incluyen una herramienta que desactiva automáticamente las notificaciones de sitios web con los que no interactúas, un sistema para facilitar el cambio entre cuentas de Google personales y de trabajo, y el uso de IA para combatir estafas generadas por otras inteligencias artificiales. En resumen, la nueva función de autocompletar es solo una pieza más en el rompecabezas de un Chrome que busca no solo ser una ventana a internet, sino un verdadero asistente personal que nos ahorre tiempo y esfuerzo en nuestro día a día.

