Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de noviembre de 2025

LEO

últimamente traes la salud más inestable que tus emociones. Cuídate, porque si sigues descuidándote vas a acabar rogando por un té de manzanilla milagroso. En el amor, evita la rutina, porque cuando el amor se vuelve costumbre, se muere la emoción y se enciende la flojera. Si algo ya no te da placer o te deja con cara de “¿para esto me arreglé?”, mándalo a la fregada sin miedo.

Estás en una etapa poderosa, donde por fin te estás liberando de todo lo que dolió, de lo que te pesaba y de quien no valía ni el Kleenex que gastaste llorando. Vienen grandes amores y cambios fuertes, incluso si ya tienes pareja: se ve una renovación total que te va a sacar la sonrisa perdida.

Eso sí, deja de esperar milagros acostado viendo series, porque los milagros no llegan si no mueves el trasero. La suerte está de tu lado, pero el esfuerzo tiene que ser tuyo. Cuídate de gente nueva que se te acerque con sonrisa de santo, porque podrían salirte más falsos que billete de tres pesos. Ponte viva, más perra que bonita, porque la vida te va a recompensar con noticias que te devolverán las ganas de vivir.

Un familiar podría enfermarse, pero no será grave. Y en el amor… cuidado, porque podrías tener un romance fugaz pero inolvidable. En lo laboral y económico vienen cambios bien perros que te van a beneficiar un montón. Ya no dejes que nadie te manipule, tú decide, tú mandas y tú brillas, mi Leo.

VIRGO

Si ya te dieron en la madre una vez, no le abras la puerta otra. Las segundas oportunidades se inventaron para los necios, no para ti. Una familia de tierras lejanas vendrá a visitarte y pasarán momentos muy lindos, pero necesitas mejorar la comunicación o ese lazo de sangre se va a ir enfriando como café olvidado.

En el trabajo te meterán en un chisme y te va a hervir la sangre, pero no caigas en provocaciones. Mantén la cabeza fría y los oídos sordos, que el silencio a veces es el mejor cachetadón. Cuídate de pérdidas materiales y de chismes familiares que podrían meterte en broncas.

Un dinerito extra llega como bendición del cielo y te ayudará a estabilizarte. Sin embargo, tu estado de ánimo andará como canción de banda: un día arriba y otro tirado al drama. Se viene un nuevo ciclo donde muchos de tus sueños se acomodan; algunos eran solo fantasías, pero los que valen, esos se cumplen.

Ponte las pilas con tu cuerpo, haz ejercicio, cuida tu imagen y no dejes que la flojera te gane. Chisme de amistad y embarazo cercano en puerta. Te llegará una oportunidad de negocio con una amistad que puede dejarte lana. Y por favor, deja de sentir lástima por quien no lo merece. A veces entre más ayudas, más te muerden la mano. Aprende a decir “no”, con todo el estilo y sin culpa.

LIBRA

Deja de hacerle caso a las habladurías y ponte más perra si de verdad quieres avanzar. Tienes talento para lograr lo que te dé tu gana, pero te saboteas escuchando las opiniones de gente que no paga tus cuentas. En estos días traes suerte en los juegos de azar, así que lánzate a la lotería o apuesta algo… pero sin perder la cabeza.

Cuida tu salud, sobre todo el estómago, porque la gastritis te anda rondando y los dolores musculares pueden darte lata. Evita los irritantes y no te comas todo lo que ves, que luego andas pidiendo auxilio con un suero.

No dejes que nadie manipule tus decisiones, tú eres el dueño de tu historia. Se te van a acercar personas falsas que solo buscan enredarte en sus dramas. En el amor, podrías sentir atracción por alguien nuevo, pero ojo con los triángulos amorosos, que esos acaban mal y tú ya tienes el karma bastante ocupado.

Aléjate de amistades amargadas que solo viven criticando. No te arrastres por quien no te valora, ni te dejes enredar por promesas vacías. Si ya tienes pareja, no la descuides, y si no, abre bien los ojos porque podrías estar dejando ir a alguien que vale oro por andar mirando espejitos. Vienen visitas inesperadas y una compra grande que te alegrará el corazón. Laboralmente, hay grandes oportunidades de crecimiento, pero solo si te atreves a dar el paso.

ESCORPIÓN

Deja de caer por la misma piedra que ya te fracturó el orgullo. Este mes viene fuerte: se te abrirán caminos, viajes y oportunidades, pero también pruebas para ver si de verdad aprendiste de tus errores.

Tu problema es que sigues confiando en quien ya te traicionó, como si no te conocieras. Aprende a desconfiar hasta de tu sombra, porque la gente no siempre es lo que aparenta. No te deprimas por los sueños que aún no se cumplen; el problema no es la vida, es que a veces te falta carácter para echar toda la carne al asador.

Descansa, porque traes el cuerpo y la mente reventados. Dolores de cabeza, insomnio y enojo andarán de la mano, así que bájale a la intensidad. Y por favor, no regreses con tu ex: eso es como comer lo que ya vomitaste, y sabes que te hace daño.

Si quieres éxito, muévete, porque el trabajo no va a tocarte la puerta. Te iría muy bien en ventas o negocios propios, pero necesitas creértela. Un amor del pasado regresará con su cuento de “te extraño”, pero solo traerá broncas, y si no te pones perra, te van a ver la cara otra vez.

Ya basta de llorar por quien no valora ni tu tiempo. Es momento de cerrar ciclos, sanar heridas y enfocarte en ti, que lo que viene te va a sacar brillo hasta el alma.

ARIES

Traes el corazón más acelerado que tu mente cuando ves a tu ex subiendo historias. Cuídate de los amores repentinos, porque podrías salir con tu domingo siete… o dejar a alguien embarazada sin planearlo. No te me descuides, que lo que empieza con besito inocente termina con pañales y drama.

Vienen cambios muy buenos en lo laboral, pero no dejes todo a la suerte: si te aplicas, podrías aumentar tus ingresos y mejorar muchísimo. Si ya te fastidió la rutina, no te quejes, muévete y busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta tener algo seguro. En el dinero hay señales de mejora, sobre todo si te animas a invertir en lo que traes en mente.

Tu sinceridad es de temer, Aries, y aunque eso te hace auténtico, también te mete en broncas. No todos aguantan tus verdades, así que mide las palabras si no quieres andar repartiendo enemigos como volantes. Una llamada o mensaje que esperas desde hace rato te va a alegrar el alma y cambiarte el día. Además, llega un dinerito inesperado que te va a caer como bendición.

Cuídate de dos personas que te traen entre ceja y ceja, están complotando contra ti y podrían meterte en líos. Y ojo con lo que digas de tu familia o amigos, porque podrías soltar una indiscreción sin querer y terminar metiendo la pata. Mejor aplica el “calladito te ves más bonito”.

TAURO

Te vienen días bien movidos, llenos de trabajo, estrés y mil responsabilidades. Así que deja de hacerte la víctima y organiza tus pendientes antes de que se te venga el mundo encima. Prepárate económicamente porque hay gastos a la vista y la cartera va a sufrir un poquito.

Si ya te mandaron a la fregada o tú fuiste quien dijo “hasta aquí”, no llores más por lo perdido: es momento de empezar de cero y mandar todo lo que te preocupa directo a la basura emocional. Deja de caer en provocaciones que solo te quitan energía y te amargan la existencia.

Tendrás días de reflexión e incertidumbre, pero también de revelaciones: entenderás por qué las cosas no te salieron como querías. No gastes en tonterías, porque podrías cometer un error financiero que te deje viendo estrellitas.

Si tienes pareja, prepárate porque se ve una noche bien intensa y sabrosa, pero si traes mala actitud podrías echarla a perder. Un familiar se enfermará —nada grave— y hay posibilidades de un viaje pronto, donde te van a dar una buena “shinga” y te dejarán sin un peso, pero llena de recuerdos.

Podrías sentir ganas de recuperar una amistad vieja; si vale la pena, arréglalo, si no, mándalo a la ñonga y sigue adelante. No cargues culpas que no te corresponden. Es tiempo de pensar más en ti y menos en los demás.

GÉMINIS

Te vienen unos movimientos que ni tú te los vas a creer. Gente nueva, amistades renovadas y un montón de oportunidades que te sacarán del aburrimiento. Por fin vas a entender el verdadero valor de la amistad y el amor —aunque cuidado con confundir una noche loca con un sentimiento real.

Un amor del pasado puede regresar, pero solo para saciar sus ganas y después volverte a mandar al carajo. No caigas en el mismo error, ya te sabes ese capítulo de memoria. En el amor eres muy entregado, pero te aburres fácil, y eso te trae más idas y vueltas que serie de Netflix.

Ponte a hacer ejercicio y cuida tu cuerpo, que si lo haces, tu autoestima se va a poner más firme que nalga de gimnasio. Un negocio que traes en mente podría concretarse pronto y darte buena lana, así que confía más en ti.

Si quieres sentirte bien, empieza por soltar a la gente que te roba la paz. Deja de cargar con problemas ajenos, porque eso no te deja avanzar. Tu actitud lo es todo: si te levantas con buena vibra, la vida te va a sonreír; si no, ni el café te va a saber.

Recuerda, lo que das regresa, así que sé generoso, pero no pen&dejo.

CÁNCER

Esta semana te agarra con el corazón revuelto. Vas a recordar a alguien que ya no está contigo y te vas a poner nostálgico, pero recuerda: honrar su memoria también es vivir y ser feliz. Cuidado con una persona que llegará a tu vida queriendo jugar al amor, pero con intenciones más turbias que agua de tamarindo dudosa. Si ya tienes pareja, dale tiempo y conoce más a fondo sus virtudes, que a veces te quejas sin mirar todo lo bueno que tienes.

Evita caídas o accidentes tontos porque podrías terminar en el hospital. No seas tan encantador con tus amistades, porque puedes enamorar a alguien sin querer y luego no sabrás cómo quitártelo de encima. No perdones infidelidades, Cáncer, porque quien lo hizo una vez, lo repite con mejor técnica. Se vienen amores fugaces y encuentros intensos, y uno de ellos podría convertirse en algo duradero si sabes disfrutarlo sin miedo.

Habla más con tu pareja, si la tienes, porque ahí está la clave para arreglar cualquier bronca. Se ve un encuentro amoroso especial, disfrútalo sin culpa ni explicaciones. Eso sí, no caigas en provocaciones de envidiosos ni te metas en pleitos que no te corresponden. La paz vale más que tener la razón.

PISCIS

Esta semana más te vale que se te quite lo pen&dejo, porque si no, te van a volver a ver la cara de tapete. Si ya te la hicieron dos veces, no des la tercera gratis. Aprende a reconocer a la gente que solo se te arrima para sacar provecho, y mándalos derechito al carajo con tu mejor sonrisa.

Te llega una noticia importante de una persona que no esperabas, y podría cambiarte el ánimo. Familiares lejanos harán contacto y eso te pondrá sentimental, pero contento. También podría aparecer una amistad del pasado que te trae recuerdos y algo de nostalgia, aunque lo que viene entre ustedes será más amistad que romance.

Un proyecto podría caerse, pero no te me agüites, porque detrás de ese tropiezo viene algo mucho mejor. Aprende de los errores, porque la vida no se equivoca cuando te quita lo que no necesitas. Una amistad te pedirá un favor: piensa bien antes de decir sí, porque no todos devuelven el gesto.

En el dinero vienen movimientos bien buenos, pero no los despilfarres; guarda para los gastos que se asoman. En el amor, no corras, no presiones, deja que las cosas se den solitas. Cuida lo que comes, que podrías andar inflamado y con dolores de espalda. Esta semana la lección es simple: quien no te suma, te estorba; quien no te da paz, que se largue.

ACUARIO

Esta semana vas a andar más pensativo que nunca, preguntándote a dónde vas, con quién y para qué. Si no te enfocas, podrías cometer un error del tamaño del ego de tu ex. Se viene un compromiso importante —ya sea amoroso o laboral— pero no corras, deja que madure, que lo que se cocina rápido suele durar poco.

Dolores en la espalda o piernas podrían fastidiarte, y no es la edad, es la flojera. Necesitas moverte, regresar a tus hábitos saludables y recuperar ese cuerpazo criminal que ya extraña el espejo.

En el amor, tienes un escenario prometedor, pero mientras sigas desconfiando de todo mundo, no vas a llegar a ningún lado. Aprende a confiar otra vez, no todos vienen a joderte. Cuidado con tus cambios de humor, porque un día eres luz y al otro tormenta. Eso espanta a cualquiera. Te espera un viaje o salida con amistades que te caerá de maravilla y te recargará de energía.

Y bájale a los celos, que si no confías, ¿pa’ qué sigues ahí? No te enganches con comentarios de gente envidiosa, porque muchos quisieran tener tu brillo y tu temple. Fin de semana de desahogo: vas a soltar todo lo que traías atorado, y más de uno se va a quedar calladito.

La vida te va a dar sorpresas, Acuario… y una de ellas te va a poner el corazón en modo “me lanzo o me freno”. Tú lánzate, pero con estilo.

CAPRICORNIO

Ya deja de esperar que los demás hagan por ti lo que tú ni has intentado. Es momento de reencontrarte contigo, renovar tu energía y cortar de raíz lo que ya no te deja avanzar. Un cambio de look te caería como bendición, te devolverá la seguridad y hasta te hará atraer miradas nuevas.

Cuídate de una amistad traicionera que buscará hacerte quedar mal o echarte la culpa de algo que no hiciste. No caigas en su juego, porque tú ya no estás para novelitas baratas. Vienen días de cambio y limpieza emocional. Lo que dolió, ya dolió; ahora toca sanar y abrirte a lo que realmente te haga feliz. Si alguien ya no quiere estar en tu vida, déjalo ir, que no hay peor error que rogarle al pasado.

En el amor, sé honesto, porque hasta las mentiritas “piadosas” terminan podridas. Dos personas andarán tras de ti: una solo quiere tu cuerpazo, la otra sí podría darte estabilidad. Elige con cabeza fría… y cuerpo caliente. Una amistad podría sufrir un accidente, así que estate al pendiente. No te aceleres en decisiones drásticas, porque podrías afectar tu entorno. Y ojo: si últimamente te has sentido más altanero, la vida te bajará los humos para recordarte que la humildad también brilla.

SAGITARIO

Sagitario, tú no necesitas enemigos, porque solito te saboteas. Si tu pareja anda fría o distante, el problema no es el destino: es la rutina. Salgan, viajen, cambien el ambiente o se van a acabar de ver la cara de fastidio. Si viven juntos, pónganle chispa, que la costumbre es la asesina del deseo.

En los dineros, aguas, porque vienen pérdidas por gastos tontos o decisiones impulsivas. Aprende a decir “no” antes de quedarte sin un peso. Pero también vienen oportunidades de negocio o crecimiento; el truco está en saber cuándo actuar y cuándo quedarte quieto.

Podrías sentirte solo o decepcionado de ciertas personas, pero no lo tomes personal: el universo te está depurando la agenda. Quédate con quien te sume, no con quien te drene.

Y bájale a dar consejos a todo mundo, que tu vida anda más desacomodada que cajón de calcetines. Enfócate en ti, en tus metas y en recuperar tu centro.

Se ve un nuevo amor rondando, pero no es estable, así que si te avientas, que sea sin expectativas. También habrá amores fugaces y salidas con amistades donde podrías toparte con alguien que te sacuda las ideas. Cuidado con accidentes, sobre todo si andas distraído. Una situación inesperada te dejará una gran lección, pero solo servirá si aprendes de ella y no repites el error. Y recuerda, Sagitario: si algo no te da paz, no es amor… es advertencia.