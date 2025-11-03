Horóscopo: qué será de tu semana del 3 al 8 de noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de tu signo zodiacal y entérate qué predicen los astros para esta semana del 3 al 8 de noviembre de 2025.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Algo alejado de la familia, a causa de las múltiples exigencias externas. Busque un equilibrio entre el deber y las demandas ajenas.

DINERO: Trace un plan de acción. El primer paso será fijar un plazo realista porque le faltará tiempo para tareas pendientes.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea franco pero nunca cruel. Con la mayor delicadeza posible.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Momento de poner límites. Si hasta hoy dijo siempre sí, podría ser hora de decir basta. Algunos roces pero mucho cariño en su entorno.

DINERO: Crece la presión externa, pero igual usted se sentirá fuerte y seguro. Muy creativo ante un problema concreto.

CLAVE DE LA SEMANA: Si duda entre dos negocios… todavía no empiece ninguno.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Sin tiempo para sí mismo. Evite dedicarse a los otros en cuerpo y alma. Ofrezca su afecto, pero sin exagerar. Su familia, muy protectora.

DINERO: ¿Con algo grande entre manos? Entonces mucha reserva con los detalles. Si cometió errores de cálculo, los superará.

CLAVE DE LA SEMANA: Borrón y cuenta nueva. Salde deudas y ganará estabilidad.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Buena estrella en sus relaciones privadas. Nadie resiste a sus encantos que derriban con dulzura cualquier defensa. Gran conexión física.

DINERO: Si el ambiente laboral está denso, recurra a todo su sentido del humor para aliviar de inmediato las tensiones.

CLAVE DE LA SEMANA: Defina su proyecto, el momento de la acción se avecina.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Período algo solitario, con demandas familiares que le pesan. No asuma compromisos, dedíquese al galanteo y a nutrir su vida social.

DINERO: Se suman tareas. Mantiene un ritmo de trabajo armónico. En la medida en que respete sus límites, progresará.

CLAVE DE LA SEMANA: Resuelva los asuntos legales, no deben dormir en un cajón.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: No racionalice cuando haga falta sentir. Conéctese a fondo con el amor, el tiempo de las heridas quedó atrás. Compromisos en puerta.

DINERO: Su entusiasmo será el mejor capital que pueda aportar en el trabajo. Si hay una buena propuesta no tarde en decidirse.

CLAVE DE LA SEMANA: Opere en equipo o a la par de un colega. Sociedades.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Toma las riendas de una relación y sale a la luz su instinto protector. La ternura es más saludable que tratar de imponerse a la fuerza.

DINERO: Tenaz y luchador, arrasa con todo. Para que las responsabilidades no abrumen, cancele citas y organice bien su tiempo.

CLAVE DE LA SEMANA: Antes de asociarse, evalúe si está dispuesto a compartir.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Se interesa por su gente y le retribuyen su afecto. Una persona recelosa le abre el corazón. Feliz en casa con sus amigos íntimos.

DINERO: La perspectiva es buena, pero sea modesto en sus pretensiones. Ordenado y puntual, gana puntos en su oficio.

CLAVE DE LA SEMANA: Con creatividad compensa la merma de recursos, que será temporal.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: No arriesgue una buena relación, porque podría quedarse con las manos vacías. Ansiedad. Sea paciente con quien quiere y consigo mismo.

DINERO: Creerá haber extraviado el camino, pero será momentáneo. Apueste fuerte porque el azar lo favorecerá sin previo aviso.

CLAVE DE LA SEMANA: Preste atención a quienes no opinan como usted y analice argumentos.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Crece la atracción física entre usted y su pareja, o entre usted y alguien que… no es su pareja, aunque le gustaría. No se quede solo.

DINERO: Sabrá imponerse en situaciones laborales caóticas. Orgulloso de sus logros que serán notables. Con el objetivo en la mira.

CLAVE DE LA SEMANA: Las demoras lo irritan como nunca, pero se tiene que controlar.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Amores en suspenso. No se obligue a nada si cree necesitar más tiempo. Mal momento para un inicio amoroso. Buenos amigos que lo ayudan.

DINERO: Se presentan negocios tan rentables como inesperados. Suerte y protección, todo de la mano de un socio o colega. Mercurio afín beneficia sus intereses.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese en el hoy, sin pensar tanto en el después.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Entre el apego a su pareja y su libertad. Lo mejor sería llegar a un acuerdo en materia de deberes y derechos. Alguien le da el ansiado sí.

DINERO: Si está al mando, use su poder con mesura. Hará grandes progresos así que no sea tan exigente consigo mismo.

CLAVE DE LA SEMANA: Tendrá lo que se proponga si se lo desea con fervor.

Por Kirón