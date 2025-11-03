Jorge Bernal está preocupado porque actualmente en su vida nada lo emociona

Jorge Bernal, conductor del programa “Siéntese Quién Pueda”, asegura estar preocupado porque en la actualidad, cosas de la cotidianidad que antes le llenaban de alegría y emoción ahora han dejado de importarle. Asegura que no sabe exactamente qué le puede estar provocando este desánimo.

“Nada me emociona”, dice Bernal. “Me despierto en la mañana y no tengo una motivación o una meta. Si me preguntan que si me emociona irme a Las Vegas para los Latin Grammy o por mi cumpleaños, para nada”, destacó el comunicador.

Cuando las situaciones que él expone suelen ser de mucha alegría para las personas que trabajan en el mundo de la comunicación, sobre todo porque, además de una experiencia más, te permite viajar y conocer.

“No entiendo qué me está pasando, no sé si sea depresión o sea aburrimiento en general; espero resolverlo pronto”, dijo Jorge.

Según destacó el portal de Mezcal TV, Jorge Bernal afirma ya haber conversado sobre este tema con su esposa y con su pequeño hijo sobre esta situación y ambos, a su manera, le hicieron saber que lo apoyan y quieren con todo su corazón.

Este tipo de temas también es bueno conversarlos con expertos en temas de salud mental, por si se tratase de una depresión relacionada con el envejecimiento. El público ha reaccionado con mensajes de consuelo y consejo, y uno que más se repite dice así: “Pienso que es andropausia, ten cuidado y no dañes a tu familia”.

