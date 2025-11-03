Padre condenado por abusar sexualmente en repetidas ocasiones de su hija de 12 años

Un jurado del condado de Suffolk, en Nueva York, declaró culpable a un hombre por abusar sexualmente en repetidas ocasiones de su hija de 12 años después de que ella se mudara a su casa en Long Island.

El hombre no identificado, de 48 años y residente de Wyandanch, fue declarado culpable el jueves de los actos, que comenzaron cuando la niña tenía 12 años y continuaron hasta que cumplió 14, cuando ella le confió a una amiga y maestra de su escuela lo que estaba sucediendo en casa, reseñó el New York Post.

El fiscal de distrito del condado, Ray Tierney, dijo en un comunicado de prensa que la pesadilla de la niña comenzó después de que su padre obtuviera su custodia de un pariente de otro estado, quien era su tutor en ese momento y ya no estaba en condiciones de cuidarla.

Se enfrenta a 50 años de prisión

Según el fiscal, su padre comenzó a manipularla y a abusar sexualmente de ella, justificando sus acciones como “hacer algo para ayudarla”.

“Esta víctima de 12 años fue traicionada y violada por la persona que se suponía que debía protegerla: su padre”, dijo Tierney. “La víctima tendrá que vivir con las cicatrices de esto durante el resto de su vida, pero agradezco que hayamos podido responsabilizar a su padre por el abuso inimaginable que le infligió.”

El padre, cuyo nombre no se reveló para proteger la identidad de su hija abusada, fue declarado culpable de múltiples cargos de violación y otros delitos sexuales violentos contra un menor, así como de poner en peligro el bienestar de un niño.

Se enfrenta a una pena de hasta 50 años de prisión y deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el 3 de diciembre para la lectura de la sentencia.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York