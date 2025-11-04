CMB levanta suspensión a Ryan García tras posible pelea titular con Barrios

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) levantó la suspensión contra Ryan García luego de conocerse que el californiano podría estar a punto de concretar una pelea con Mario Barrios por el título de peso welter del organismo.

En un comunicado publicado en redes sociales, el presidente Mauricio Sulaimán comentó que durante este tiempo García fue monitoreado para evaluar su comportamiento y pasó la prueba sin problemas.

“La Junta de Gobernadores del CMB ha votado a favor de levantar la prohibición a Ryan García después de su proceso exitoso que ha sido documentado. El CMB ha estado muy cerca de Ryan, su familia, manejo y promotor y confiamos en que comenzará una nueva vida dentro y fuera del ring, te damos la bienvenida con los brazos abiertos y confiamos en que serás un embajador para la nueva generación”, indicó.

Recordemos que King Ry fue expulsado por del CMB por hacer comentarios racistas y discriminatorios durante una transmisión en vivo en 2024, año en el que el pugilista dio positivo por dopaje tras su pelea con Devin Haney y sufrió de problemas de salud mental.

Según reportó Mike Coppinger a la revista The Ring, Ryan García está cerca de cerrar un acuerdo con Mario Barrios para disputar el título de peso welter en el primer trimestre de 2026 y los equipos de ambos ya han intercambiado contratos.

El californiano ya había expresado su interés en enfrentar a Barrios para hacerse con el título y buscar un combate por dinero contra Manny Pacquiao o una revancha con Rolando ‘Rolly’ Romero. Esta noticia no ha caído muy bien en los fanáticos porque piensan que está recibiendo una oportunidad injusta.

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera ante Rolly Romero. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB tras empatar por segunda vez consecutiva. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y dos empates como profesional.

