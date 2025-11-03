Ryan García negocia pelea por el título con Mario Barrios, según reportes

Ryan García está cerca de cerrar un acuerdo con Mario Barrios para disputar el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), según reportó Mike Coppinger a la revista The Ring.

De acuerdo con el periodista, el enfrentamiento por el campeonato mundial se realizaría en el primer trimestre del 2026 y los equipos tanto de García como el de Barrios han intercambiado contratos.

“Ryan García y Mario Barrios se están acercando a un acuerdo para una pelea por el título de peso welter del CMB en el primer trimestre de 2026. Funcionarios de Golden Boy, la promotora de García, y PBC han estado intercambiando contratos”, informó.

King Ry ya había expresado su interés en enfrentar a Mario Barrios para hacerse con el título y buscar un combate por dinero contra Manny Pacquiao o una revancha con Rolando ‘Rolly’ Romero. Esta noticia no ha caído muy bien en los fanáticos porque piensan que está recibiendo una oportunidad injusta.

Recordemos que Ryan García viene de perder contra Rolly Romero el pasado mes de mayo. El peleador de raíces puertorriqueñas lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, ‘Rolly’ conquistó el cinturón de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Esta fue la tercera vez que King Ry pierde la oportunidad de convertirse en campeón mundial.

En cambio, Mario Barrios empató con Manny Pacquiao y retuvo su campeonato del CMB. Se esperaba que tuviera una revancha con el filipino -que regresará a la acción en enero-, pero el exmonarca de ocho divisiones está apuntando a Rolly Romero.

Mario Barrios es el campeón de peso welter del CMB. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB tras empatar por segunda vez consecutiva. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y dos empates como profesional.

