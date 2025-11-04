Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 4 de noviembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 4 de noviembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.69 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.28 y 18.28 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un valor de 18.69 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.25 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su evolución esperada que es cotizar en verde. Luego de permanecer el día previo al alza, hoy su valor es de 498.44 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia estable y sus valores al cierre fueron de 63.94 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.69 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.25 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 498.44 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.94 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.