Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Prepárate, mi vida, porque te vas a quedar con la boca abierta y los calzones en el suelo al enterarte de una noticia sobre alguien muy importante para ti. Todo eso que te negabas a creer resultará más cierto que un “te lo dije” de tu mamá, y aunque dolerá, aprenderás a aceptar las cosas como toda una fiera valiente. Recuerda que tu familia es tu raíz y tu sostén, aunque a veces te saquen canas verdes, son ellos quienes te rescatan cuando el mundo se te viene encima.
Vas a andar medio cansado y confundido, no te me me pongas triste, es parte de la madurez. Verás la verdadera cara de una persona que admirabas mucho y te caerá el veinte de que no todos son como tú, con buen corazón. No te tires al drama, deja de andar guardando rencores o amarguras, que la vida no espera y hay que disfrutarla antes de que te gane la flojera.
Podrías tener una oportunidad muy sabrosa con una amistad, algo entre el cariño y el encamamiento, tú sabrás hasta dónde quieres llegar. Cierra ciclos, limpia tu energía y recuerda quién eres y de qué estás hecho. No seas tan duro con la gente que te quiere, que luego te cuesta más trabajo pedir perdón que agacharte con orgullo.
La vida te va a ir recompensando cada esfuerzo, aunque sientas que vas lento, estás avanzando. Cuida tu salud y tus emociones, y no olvides que quien no aporta, estorba. Este noviembre te enseñará a soltar lo que ya no vibra contigo.
VIRGO
Este mes el universo te va a dar una zarandeada para que entiendas lo que no quisiste ver. Vienen cambios muy buenos, sobre todo en el amor, porque alguien de tierras lejanas no deja de pensar en ti, y lo traes o la traes dando vueltas en la cabeza como disco rayado.
Ojo con los trámites, compras o papeles, porque podrías cometer un error que te salga más caro que un divorcio. Dos personas de tu pasado regresan con la cola entre las patas, y tú, con la frente en alto, te darás cuenta de que la vida cobra todo, tarde o temprano.
No creas tanto en palabras bonitas, mejor en hechos firmes, porque te encanta confiar y luego te dan puro cuento. Hay una amistad que se te anda pegando demasiado y no es por cariño, es por interés; no te me atontes, que no estás para mantener gorrones.
Si tienes pareja, bájale dos rayitas al genio y deja de aventar indirectas, que a veces tú mismo te buscas los pleitos. Aprende a controlar esos arranques de carácter, que ni tú te aguantas.
Y mucho cuidado con una amistad de piel morena clara, que lo que le cuentes lo va a andar chismeando hasta con la vecina de enfrente. Este noviembre aprenderás a poner límites, a confiar en ti y a dejar que el karma haga su chamba con quienes te hicieron daño. Anda con los ojos bien abiertos, que los milagros también llegan disfrazados.
LIBRA
Cuida esa boquita que Dios te dio, porque podrías soltar una indiscreción que te meta en líos con la persona que te gusta. Este mes, si no tienes amor, deja la flojera y ponte las pilas: el amor no va a llegar tocando tu puerta mientras ves series y te comes las uñas.
El amor a distancia te está enseñando paciencia y fortaleza, aunque duela un poquito. No te me agobies, que pronto verás resultados. Se vienen noticias buenas de un negocio o idea que traes rondando, y si te animas, te puede ir de maravilla.
Ten cuidado con las personas envidiosas, porque mientras tú avanzas, ellas solo miran con cara de limón chupado. Que se preparen tus enemigos, que este noviembre vas a brillar más que árbol de Navidad y vas a cumplir muchos de tus planes.
Vienen oportunidades laborales y hasta viajes que te cambiarán la vida. También sentirás la presencia de alguien que ya no está en este mundo, un alma que te cuida desde arriba y que te mandará señales claras.
No te desgastes con chismes ni te rebajes a pelear con quien no vale ni el aire que respira. Mantente firme, sonríe con elegancia y recuerda: quien habla mal de ti es porque no puede contigo. Este mes, todo lo que siembres dará fruto, así que trabaja en lo tuyo y no pierdas tiempo con tonterías.
ESCORPIÓN
Este noviembre te traerá días raros: unos en los que te van a adorar y otros en los que te van a evitar como si tuvieras mala suerte. No te lo tomes personal, la gente es cambiante y tú, más listo que nadie, sabrás a quién darle tu tiempo.
Podrías planear un viajecito con una amistad que te levantará el ánimo y te recordará que la vida es más bonita cuando se vive sin tanta queja. Cuida tus cosas y tus bolsillos, porque hay riesgo de pérdidas o robos.
En el amor andas como el clima: cambiante. Ya entendiste que estar solo no es tan malo, porque prefieres dormir tranquilo que acompañado de alguien que nomás te hace rabiar. Pero ojo, porque el universo te va a poner en el camino a alguien que te va a mover el tapete bien sabroso… así que vete bañando y alistando, porque podría llegar la oportunidad de “aflojar la caricia”.
Tu intuición estará más afilada que nunca, así que hazle caso, sobre todo con amistades falsas que te sonríen y te apuñalan por la espalda.
En lo laboral te vienen cambios chidos, puertas que se abren y oportunidades que podrían llevarte a otro nivel. Aprende a confiar más en ti y deja de dudar tanto, que no estás para perder tiempo. Este mes el universo te premiará por todo lo que has aguantado y te demostrará que a veces el veneno también cura, si se usa con sabiduría.
ARIES
Tú que te crees de hierro pero a veces te quiebras como galleta, pon atención. No andes repitiendo errores del pasado porque podrías terminar diciendo “¿por qué fregados volví a caer?”. Este noviembre se te presenta la oportunidad de corregir el rumbo, pero para eso necesitas bajarle a los impulsos y dejar los excesos que nomás te hacen perder brillo.
Si bien tu pasado fue más tormentoso que telenovela, este mes viene con nuevas chances de amor, de esas que te hacen suspirar y creer otra vez. Si alguien del pasado regresa, analiza bien si vale la pena o si es puro cuento repetido.
Se aproxima un viaje que te va a cambiar la energía, te va a relajar y te recordará lo mucho que te mereces disfrutar. Pero aguas, no le cuentes tus planes a todo mundo, porque hay más envidias a tu alrededor que en la fila del súper cuando alguien paga con monedas.
Si estás en pareja, cuida las malas lenguas: una persona metiche podría querer separarlos con chismes o mala vibra. Y en el amor propio, ponte las pilas, deja las garnachas, bájale a la cheve y ve por ese cuerpazo que sueñas, porque si te sigues descuidando, ni el filtro de Instagram te va a salvar.
Este mes será ideal para cerrar ciclos, perdonar y avanzar, pero sobre todo para recordar que no necesitas demostrarle nada a nadie. Tú sigue brillando, que el resto arda si quiere.
TAURO
Este mes más te vale abrir bien los ojos, porque hay traiciones y falsedades a la vuelta de la esquina. Gente del trabajo o del círculo cercano podría querer ponerte el pie, pero no lo lograrán si te mantienes firme y con la cabeza fría.
No temas a los cambios, porque son los que te van a sacar del estancamiento. Es momento de hacer un recuento de tu vida y ver hacia dónde vas, porque últimamente andas más perdido que calcetín en lavadora. Ponte metas claras y deja de andar esperando señales del cielo; lo que quieres solo llega si te mueves.
En lo amoroso, alguien podría ofrecerte un triángulo amoroso, y tú sabrás si quieres calor o problemas. Recuerda que quien juega con fuego acaba chamuscado y con la conciencia llena de humo.
No gastes tanto en cosas innecesarias, mejor invierte en un negocio, especialmente si es de comida, que ahí sí se te da lo de llenar pancitas (y bolsillos). Viene un evento o reunión donde te la pasarás de lo mejor, pero aguas con lo que platicas, que hay oídos más largos que orejas de burro.
Tu familia podría andar medio revoltosa, pero tú mantén la calma, que los chismes se caen solitos. En noviembre aprenderás a confiar en ti, a decir “no” cuando te dé la gana y a no dejar que nadie te maneje como marioneta. Vas a brillar, pero recuerda: quien mucho se agacha, enseña lo que no debe.
GÉMINIS
Este noviembre vienes con la mente más revuelta que licuadora. No te dejes menospreciar por nadie ni permitas que te traten como plato de segunda mesa. Aprende a darte tu lugar y a poner límites, porque a veces das tanto que terminas con las manos vacías.
Si tienes pareja, vienen días intensos pero buenos: la relación se fortalecerá, y hasta podrías recibir noticias de embarazo en la familia. Eso sí, no confundas el amor con la costumbre. Si ya no te emociona, mejor di adiós y no vivas de apariencias.
Ten cuidado con rumores o chismes que te van a llegar, sobre todo si vienen de bocas ajenas. No creas nada que no veas con tus propios ojos, porque hay gente que solo quiere verte enojado o confundido.
Este mes también te pondrá a prueba con tu carácter: cambias de opinión más rápido que de ropa interior, y eso a veces te mete en líos. Define lo que quieres, y no pierdas tiempo donde no hay futuro.
En el amor, si esa persona no te busca, ¡next! No estás para rogar ni para andar en modo mendigo emocional. Y si alguien nuevo llega, no corras, deja que las cosas fluyan. Cuida tus palabras, tus decisiones y tus pasos, que un error podría traerte un problemita de celos o hasta una ruptura.
Este noviembre es para brillar, reinventarte y recordar que quien no te valora, se pierde de ti… y punto.
CÁNCER
Otra vez andas de mártir esperando a que la otra persona te busque. ¡Ya no, por favor! Este noviembre es para que te sacudas las penas y sigas tu vida. Si alguien no te valora, que se vaya con viento fresco, porque tú no naciste para mendigar amor.
En el trabajo vienen cambios buenos, y el dinero empezará a fluir, pero cuidado con gastar de más en tonterías. Mejor guarda para un negocio propio, que hay talento, solo falta que te lo creas.
Andas tan enfocado en lo que no tienes, que se te olvida disfrutar lo que sí. Aprende a vivir el presente y deja de cargar con lo que ya no sirve. Limpia tu casa, saca lo viejo, y verás cómo cambia la energía.
Tendrás suerte en juegos de azar, sobre todo con números terminados en 2, 6 y 9, pero no te emociones mucho, que tampoco se trata de volverte ludópata.
Si tienes pareja, cuídala, porque alguien ya le echó el ojo y te la quiere bajar. Y bájale a tu carácter, porque últimamente no te aguanta ni el espejo. Si algo no te sale como quieres, no busques culpables, que tú solito a veces te complicas la vida.
Chismes familiares se avecinan, así que cuidado con lo que hablas y con quién te desahogas. No te confíes de amistades nuevas, una podría querer sacarte información. Este noviembre será tu mes para sanar, soltar y reírte de lo que antes te hacía llorar.
SAGITARIO
Deja de querer vengarte de medio mundo y mejor enfócate en vivir. No es momento de andar pagando con la misma moneda, que la vida ya se encarga de hacer su chamba y poner a cada quien donde merece. Este noviembre te pide que sueltes, que no cargues con rencores y que te acuerdes de que quien te hizo daño, tarde o temprano paga la cuenta con intereses.
Una amistad te va a necesitar más de lo que imaginas, así que no te cierres, escúchala y dale ese consejo sabio que solo tú sabes dar. También te rondará una expareja que aún te trae presente; si tú también lo o la recuerdas, da el paso, pero si no, mejor cierra ese ciclo y ya no te estés revolcando en lo que fue.
Este mes estarás con la energía bien arriba, disfrutando la vida, sintiendo que todo empieza a fluir. Te vas a sentir con ganas de vivir, salir, divertirte y hasta darle vuelo a la caricia, pero hazlo con cabeza fría para que no termines en un drama que ni Televisa te graba.
En el trabajo, llegan cambios muy buenos, posibilidad de ascenso o de un empleo nuevo que te dejará mejor lana. Eso sí, no sueltes lo seguro hasta que tengas bien amarrado lo nuevo.
Vas a madurar mucho, vas a entender que ya no eres el mismo o la misma de antes, y eso está bien. La vida es más corta de lo que crees, así que disfrútala sin culpa y sin miedo. No te la compliques tanto: deja que lo bueno llegue, y que lo malo se vaya sin despedirse.
CAPRICORNIO
Ya te hacía falta una racha buena y esta semana te la vas a ganar con creces. Prepárate para un viaje o salida que te ayudará a reencontrarte contigo y a soltar todo lo que ya te pesaba. Cuidado con extravíos o robos, que podrías perder algo si andas distraído, y no digas que no te avisé.
En la cuestión del dinero, todo pinta de maravilla. Si estás pensando en poner un negocio, sobre todo de comida o bebidas, lánzate con fe, porque puede dejarte ganancias sabrosas. Amistades del pasado regresan, y aunque algunas vienen con buena intención, otras solo regresan a curiosear, así que tú decide a quién le abres la puerta y a quién solo le mandas bendiciones desde lejos.
Este mes te vas a quitar muchas telarañas mentales. Vas a entender que has hecho demasiado por los demás y te has olvidado de ti, así que toca voltear a verte y ponerte en primer lugar.
Si tienes pareja, hay altibajos: tú esperas demasiado y la otra persona no da ni la mitad, y eso te frustra. No pidas peras al olmo, mejor decide si vale la pena seguir invirtiendo tiempo donde ya no hay emoción.
Una visita inesperada podría sacarte una sonrisa, y también llega un dinerito que te caerá como bendición. La familia mejora, y hasta el ambiente en casa se sentirá más ligero. Este noviembre, el universo te recuerda que lo tuyo, aunque tarde, siempre llega.
ACUARIO
Este noviembre más te vale amarrarte los pantalones y cuidar tu cartera, porque podrías gastar de más en cosas que ni necesitas. No andes derrochando, que luego te me andas quejando de que “el dinero se va volando”.
Semana de contrastes: algunos días andarás con toda la actitud, y otros sintiéndote como si el mundo te quedara grande. Pero no te preocupes, es parte del proceso. Nada que valga la pena se consigue fácil, y tú, aunque te tardes, siempre logras lo que te propones.
No esperes a que los demás te salven o te validen; date tu valor, que quien te quiera deberá pagar tu precio, y créeme, no será barato.
Evita los excesos en fiestas o reuniones, que podrías cometer alguna burrada de la que después te arrepientas. Cuida tu reputación, sobre todo si trabajas con personas envidiosas, porque una traición podría venir justo de alguien que sonríe mucho a tu lado.
En el amor, hay alguien que te observa con interés, pero tu desconfianza no deja que avance nada. Suelta un poquito, date chance de sentir, que no todo el mundo viene a joderte.
Este mes vas a darte cuenta de que lo que te hace diferente también te hace especial. Sé tú mismo, sin máscaras, y deja que el mundo se acomode a tu brillo. No te detengas por miedo, porque quien teme perder, ya perdió desde antes.
PISCIS
Este noviembre te trae revoluciones emocionales fuertes. Se ven discusiones o pleitos familiares, y aunque no sean tuyos directamente, terminarás metido o metida de más. Mejor guarda silencio si no conoces bien el tema, porque podrías salir raspado.
La nostalgia te va a pegar, recordarás a alguien que ya no está y se te saldrá una que otra lágrima. No pasa nada, eres humano. Pero no te me hundas en la tristeza, que tienes todo para brillar.
Es momento de dejar de jugar al débil, de soltar las dependencias y de no permitir que nadie te use de tapete emocional. Eres capaz de lograr todo lo que te propongas, pero te distraes esperando a que los demás cambien, y eso nunca pasa.
En el amor, se aproxima un encamamiento sabrosón, de esos que llegan sin planearse. Disfrútalo, pero con responsabilidad, porque podría traer consecuencias de nueve meses.
Un viaje que tenías planeado podría cancelarse por temas laborales o porque te sale otro compromiso, pero no te me frustres, porque lo que se pospone es porque vendrá algo mejor.
Este mes es ideal para cuidar tu energía, limpiar tu casa y sacar todo lo que ya no usas. Cuida tu salud y no ignores señales del cuerpo. Si algo te incomoda, hazte chequeos. Y sobre todo, deja de esperar a que los demás te valoren: el verdadero cambio empieza cuando tú mismo te la crees.