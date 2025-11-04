Jonathan Bailey es nombrado “el hombre más sexy de 2025” por la revista People

El actor británico Jonathan Bailey, conocido por su participación en “Bridgerton” y “Wicked”, ha sido elegido por la revista People como el hombre más sexy en su edición 2025, convirtiéndose en el primer famoso abiertamente gay en recibir este reconocimiento.

“Rebosante de encanto, ingenio y una belleza casi injusta, no es de extrañar que el actor de ‘Wicked: For Good’ se haya ganado nuestros corazones de inmediato“, se lee en la publicación de Instagram que la reconocida revista compartió para compartir la noticia.

Además, dentro de esta edición especial se declaró que además de ser una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, cuenta con un “rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva” que sustenta esta elección.

Por su parte, Jonathan Bailey se pronunció sobre este nuevo título en una entrevista en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, concedida durante la velada del lunes 3 de noviembre.

Allí, el galán confesó que se enteró que sería nombrado “el hombre más sexy del mundo” mientras estaba en Londres interpretando la obra de teatro ‘Ricardo II’ de Shakespeare y lo calificó como “el gran honor de su vida”.

Asimismo, bromeó sobre cuál será la reacción de sus amigos y familiares al enterarse: “Estarán furiosos porque no se lo he contado. Y luego gritarán de alegría. Me han visto crecer. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy hay otras verdades que ellos conocen y han presenciado. Ellos saben los secretos”, añadió.

Las felicitaciones por parte del público y diversas celebridades no se hicieron esperar, incluyendo a su compañera de escena en “Wicked”, Cynthia Erivo, quien le dijo: “¡¡¡¡SÍÍÍIIIIIIIIIII!!!!! Ahora el mundo sabe lo que he sabido todo el tiempo 😏 ¡TE AMO! ¡¡¡ENHORABUENA!!!”.

Al obtener este título, Jonathan Bailey, de 37 años, sigue el camino de actores como John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022), que han precedido la lista. En su primera edición, llevada a cabo en 1985, People presentó a Mel Gibson como su primer honrado.

