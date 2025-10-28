¡Chris Evans ya es papá! El actor le dio la bienvenida su primera hija con Alba Baptista

Chris Evans se convirtió en papá. El actor estadounidense, conocido por su icónico papel como Capitán América, le dio la bienvenida a su primer hija con la actriz portuguesa Alba Baptista.

De acuerdo con TMZ, la noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, quienes informaron que el bebé nació el 25 de septiembre en Massachusetts y se encuentra en perfectas condiciones de salud.

De acuerdo con la revista People, la pareja nombró a su hija Alma Grace.

La pareja de actores está feliz y disfrutando plenamente de esta nueva etapa en sus vidas, informó la fuente a TMZ.

Chris Evans y Alba Baptista se conocieron en 2021 | Evan Agostini/Invision/AP

La pareja recibió al nuevo integrante en un ambiente íntimo, rodeados de familiares y amigos más cercanos, indicó la fuente.

Esta nueva etapa representa un importante capítulo en la vida de ambos actores, que continúan consolidando sus carreras en Hollywood y Europa, respectivamente.

Por ahora, ni Chris ni Alba han emitido declaraciones oficiales en redes sociales sobre el nacimiento de su primer hijo.

¿Cómo se conocieron Chris Evans y Alba Baptista?

La relación entre Chris Evans y Alba Baptista comenzó en el verano de 2021, durante el rodaje de la película The Gray Man en Praga, aunque no fue hasta noviembre de 2022 cuando fueron vistos en público juntos, caminando de la mano por Central Park.

En 2023, la pareja, que lleva su relación de forma muy privada, se casó en una ceremonia íntima en Cape Cod, Massachusetts, en la que estuvieron presentes amigos, familiares y colegas del actor, como Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth.​

