Shein cancela la venta de muñecas sexuales por el escándalo desatado por su apariencia infantil

El gigante del comercio electrónico Shein anunció la prohibición de la venta de muñecas sexuales en su plataforma a nivel mundial, tras ser acusado de exhibir productos con apariencia infantil en su sitio web.

El organismo francés de defensa del consumidor expresó su preocupación el fin de semana por la descripción y categorización de las muñecas, y señaló que dejaba “pocas dudas sobre la naturaleza de pornografía infantil del contenido”.

La compañía informó el lunes que suspendió permanentemente “todas las cuentas de vendedores vinculadas a muñecas sexuales ilegales o que no cumplen con la normativa” y que reforzará los controles en su plataforma global.

Shein también indicó que, por precaución, eliminó temporalmente su categoría de productos para adultos.

Shein confirmó que se han eliminado de la plataforma todos los anuncios e imágenes relacionados con las muñecas sexuales, y añadió que realizará una revisión exhaustiva y que planea establecer controles más estrictos para los vendedores.

“La compañía también ha reforzado su lista negra de palabras clave para prevenir aún más los intentos de eludir las restricciones de publicación de productos por parte de los vendedores”, afirmó la empresa.

El presidente ejecutivo, Donald Tang, declaró: “La lucha contra la explotación infantil es innegociable para Shein. Se trataba de anuncios de vendedores externos, pero me lo tomo como algo personal”.

Y añadió: “Estamos rastreando el origen y tomaremos medidas rápidas y decisivas contra los responsables”.

AFP vía Getty Images: Shein abrirá su primera tienda física en París este miércoles.

En un comunicado, la Fiscalía de París informó haber recibido denuncias de la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (Dgccrf) sobre Shein, así como sobre las plataformas de venta online AliExpress, Temu y Wish, en relación con la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil.

La Fiscalía indicó que remitió la investigación a la agencia francesa encargada de prevenir la violencia contra menores.

La Dgccrf expresó su preocupación inicial por las muñecas el sábado.

En respuesta, Shein afirmó haber retirado los anuncios de muñecas sexuales con apariencia infantil en cuanto tuvo conocimiento del problema e inició una investigación sobre cómo fue posible que estos productos se ofrecieran a la venta en su plataforma.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, amenazó con prohibir la entrada al país de la cadena minorista con sede en Singapur si continuaba vendiendo sus productos, días antes de la inauguración de su primera tienda permanente en París.

Por estas muñecas sexuales se registraron protestas en la puerta de los grandes almacenes BHV, frente al ayuntamiento de París, donde la tienda Shein abrirá sus puertas esta semana.

La marca ya ha sido objeto de críticas por el impacto ambiental de la moda rápida y las condiciones laborales de quienes fabrican los productos que se venden en su plataforma.

