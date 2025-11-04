Sheinbaum anuncia plan por la paz para Michoacán tras asesinato del alcalde de Uruapan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, una estrategia integral para atender la violencia en el estado del occidente del país, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

“Nuestro compromiso es llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo”, afirmó durante su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

La mandataria informó que, desde el domingo, se reforzó la presencia de la Guardia Nacional en Michoacán, particularmente en Uruapan, y adelantó que el plan se construirá “desde abajo”, con la participación de comunidades, autoridades locales y sectores sociales.

“Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. Su cobarde homicidio (de Carlos Manzo) duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”, dijo Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

La presidenta detalló que el plan contempla tres ejes.

El primero, enfocado en la seguridad y justicia, con el cual se fortalecerá a las fuerzas federales y locales, aunado a la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y mesas quincenales de seguridad con el gabinete federal.

En segundo lugar, se refiere al desarrollo económico con justicia, que incluirá seguridad social y salarios dignos para jornaleros, inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo.

Finalmente, el enfocado en la educación y la cultura para la paz, con programas escolares, deportivos y artísticos.

“Vamos a recuperar la tranquilidad con justicia, a cuidar a nuestras comunidades y a demostrar que la paz se puede construir desde abajo, con dignidad y con esperanza”, aseguró la mandataria.

Sheinbaum indicó que su gabinete se reunirá esta semana con representantes comunitarios, autoridades tradicionales, iglesias y sectores productivos para afinar el contenido del plan, que será presentado “a finales de esta semana o a principios de la próxima”.

“La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra”, concluyó.

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan el pasado 1 de noviembre ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Según las autoridades, uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen. EFE

Sigue leyendo:

· Sicarios matan a alcalde de Uruapan durante evento público en el estado mexicano de Michoacán

· Un hombre reportado como desaparecido sale en un video reconociendo que trabaja para el CJNG.

· Funcionaria mexicana presentó su renuncia tras ser vinculada al CJNG.