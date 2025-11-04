Te indica el carril: la apuesta tecnológica de Polestar 4

Polestar vuelve a marcar diferencia en el universo de la conducción eléctrica con un paso más hacia la integración tecnológica total. La marca sueca anunció que el Polestar 4 será el primer automóvil del mundo en ofrecer la nueva función de guía de carril en tiempo real de Google Maps directamente en la pantalla del conductor.

Esta herramienta, diseñada para optimizar la navegación, representa una evolución significativa en la manera en que los vehículos interpretan y muestran la ruta.

La novedad no solo busca comodidad, sino también seguridad. Gracias a esta función, los conductores podrán anticiparse a los cambios de carril y maniobrar con mayor precisión, incluso en autopistas complicadas o durante los atascos de hora punta.

Inteligencia artificial al servicio del conductor

La guía de carril en tiempo real combina el sistema de navegación de Google Maps con inteligencia artificial avanzada capaz de identificar el carril por el que circula el vehículo.

A través de las cámaras frontales del Polestar 4 y de los datos de señalización vial, el sistema analiza el entorno y muestra la información directamente en la pantalla digital de 10,2 pulgadas del conductor.

El resultado es una visualización interactiva que resalta los carriles disponibles y señala con precisión cuál debe seguirse. Además, el sistema emite avisos tanto visuales como sonoros para alertar sobre los próximos desvíos o salidas, reduciendo el riesgo de maniobras de último momento.

Tecnología centrada en el usuario

Sid Odedra, jefe de UI/UX en Polestar, explicó: “Durante los últimos cinco años, la colaboración de Polestar con Google ha brindado numerosas funciones nuevas para los propietarios de Polestar. La guía de carril en tiempo real continúa la línea de la estrategia de experiencia de usuario centrada en el conductor de Polestar, reduciendo el estrés al volante y mejorando la seguridad al minimizar la preocupación por salidas perdidas y cambios de carril de último momento”.

El Polestar 4 2026. Crédito: Polestar. Crédito: Cortesía

Con esta implementación, Polestar refuerza su enfoque de mantener la experiencia del usuario como eje principal de su desarrollo tecnológico. Cada actualización o mejora, explican desde la marca, tiene como objetivo reducir la carga cognitiva del conductor y hacer que la conducción sea más intuitiva.

Actualizaciones constantes y expansión global

Esta nueva función llegará a los vehículos Polestar 4 a través de una actualización inalámbrica (OTA) en los próximos meses. Los primeros mercados en recibirla serán Estados Unidos y Suecia, y luego se extenderá progresivamente a otros países y tipos de carreteras.

El proyecto forma parte del compromiso continuo de Polestar por mantener sus modelos actualizados con las más recientes innovaciones digitales, sin necesidad de reemplazar hardware o visitar un taller. Así, los propietarios podrán disfrutar de una experiencia de conducción cada vez más moderna y conectada.

Una colaboración que sigue evolucionando

Andrew Foster, director de gestión de producto de Google Maps, destacó la importancia de esta alianza: “Polestar ha sido un socio cercano desde 2020, cuando se lanzó el Polestar 2, el primer coche con Google Maps integrado. Ahora, el Polestar 4 será el primero en integrar nuestra innovadora guía de carril en tiempo real, que ayudará a los conductores a manejar con aún más confianza y establecerá un nuevo referente en navegación en la industria automotriz”.

Con esta nueva función, Google y Polestar consolidan una relación tecnológica que marca el futuro de la movilidad. Lo que comenzó con la integración de Android Automotive y Google Maps ahora se expande hacia una conducción más inteligente, asistida y personalizada.

