Barcelona tropieza y empata con el Brujas en festival de goles

El Brujas de Bélgica y el Barcelona terminaron en un empate a goles 3-3 este miércoles por la Champions League.

El club belga tuvo la ventaja hasta tres veces en el partido, pero el equipo de Hansi Flick logró igualar las acciones en el Jan Breydel Stadion.

Brujas estuvo cerca de llevarse la victoria en el tiempo agregado del segundo tiempo, pero el árbitro anuló el gol por una falta que le quitó la victoria al conjunto belga.

Con este empate, el Barcelona queda con 7 unidades tras cuatro fechas en el puesto número 11 de la fase de Liga.

Los catalanes quedarían en la zona de playoffs, pero no se meterían a la fase directa cuando ha transcurrido la mitad de la liga.

Lamine Yamal forces the own goal to get Barcelona back in to this game, again! pic.twitter.com/KzyNBPKQKg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 5, 2025

Barcelona rasguña un punto ante un valiente Brujas

El Club Brugge comenzó con sorpresas en el minuto 6 con gol de Nicolo Tresoldi con una asistencia del portugués Carlos Forbs, uno de los protagonistas del encuentro.

Ferran Torres consiguió descontar dos minutos después, pero nuevamente los locales se pusieron adelante con gol de Forbs.

En el segundo tiempo, el Barça puso todo en el ataque con la entrada de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Fermín López volvió a dar una asistencia para que Lamine Yamal anote el empate. Pero nuevamente el portugués Forbs le dio la ventaja al Brugge con 26 minutos por jugar.

Lamine Yamal consiguió igualar el partido 3-3 con fortuna gracias a un desvío claro en un remate de Tzolis que dejó sin opciones al guardameta.

Wojciech Szczęsny breathes a sigh of relief after Brugge's potential game-winning goal is overruled by VAR ❌ pic.twitter.com/suom8jkFeQ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 5, 2025

En los últimos minutos, Szczesny perdió la pelota, pero fue con una falta que le quitó el gol a los locales y fue la última oportunidad de llevarse los tres puntos.

El próximo partido de los catalanes en Champions League será como visitante en Stamford Bridge contra el Chelsea.

