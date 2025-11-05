México presenta su camiseta para el Mundial 2026 con flashbacks de Francia 98

La selección de México presentó su camiseta para el Mundial de 2026 que tendrá en casa y que tiene varias similitudes con la versión de 1998.

La nueva camiseta del Tri tiene las tres franjas tradicionales de la marca Adidas, con un símbolo en el medio de la playera similar a la figura de la “Piedra del Sol”, como la que estuvo en el Mundial de Francia 98.

El equipo mexicano publicó las imágenes de la camiseta con Santiago Giménez presentando la camiseta y anunció que la venta comenzará a partir de este jueves 6 de noviembre.

En la publicación de Adidas, sale la camiseta número 11 de México y también una imagen de Edson Álvarez.

¿Cuándo debutará la selección de México con la nueva camiseta?

La selección de México podría estrenar la nueva camiseta el próximo 15 de noviembre en el partido amistoso ante Uruguay, que se disputará en Torreón Coahuila.

México utilizará la playera verde, después de usar un uniforme negro, con vivos dorados, durante la pasada Copa Oro, que se convirtió en una de las playeras más populares de la era de Javier Aguirre.

México femenil a por la final en el Mundial Sub-17

El Mundial sub-17 femenino, por primera vez en la historia de la competición, contará con cuatro selecciones de distintas confederaciones en semifinales.

Los combinados de Brasil, representando a la CONMEBOL; Corea del Norte, a la AFC; Países Bajos, a la UEFA; y México, a la CONCACAF, disputarán las semifinales de esta copa del mundo, celebrada en Marruecos.

Así, Brasil y Corea del Norte se enfrentarán por un pase a la gran final, en donde las asiáticas parten como favoritas.

Las mexicanas vienen de conseguir la clasificación tras compartir grupo con Corea del Norte y lograr el pase como segundas de grupo.

El combinado azteca venció por la mínima a Paraguay en octavos y se impuso a Italia en los penaltis tras un encuentro en el que la guardameta mexicana Valentina Murrieta llegó a parar hasta tres penaltis.

